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Белгородцы раскупили практически все билеты в Краснодарский край и Крым на лето

Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом

15 мая 2024, 09:34
Фото: 1MI

Белгородцы раскупили практически все билеты в Краснодарский край и Крым на лето

Жители региона, которые желают летом провести свой отпуск поближе к морю, как правило, вынуждены добираться на юг на поезде из Россоши Воронежской области. Ведь из Белгорода прямых составов ранее не было. В этом году ситуация немного изменилась. Но остались ли ещё свободные места?

Желающие отправиться в отпуск в Краснодарский край или Крым летом задумываются о маршруте из Белгородской области заранее. Ведь ранее это было настоящим квестом — изначально нужно было добраться до Россоши Воронежской области, чтобы без пересадок доехать до пункта назначения. В этом году у жителей региона появилась возможность уехать на юг прямо из областного центра. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Сергей Евтушенко. По его словам, с 1 июня из Белгорода будет курсировать беспересадочный поезд до Анапы. Журналисты Бел.Ру изучили сайт РЖД и выяснили, можно ли ещё купить билеты.

На момент публикации материала в расписании прямой поезд до Анапы уже появился. Он будет отправляться из Белгорода в 06:15 и прибывать в Анапу в 13:20 следующего дня. Время в пути — 1 день 7 часов. Стоимость билета в плацкартном вагоне стартует от 3900 рублей, а в купе — от 4200 рублей. На 15 мая в продаже было всего три свободных места на первый день лета.

Фото: «РЖД»

Мы также посмотрели, можно ли купить на данный поезд билет за 60 дней до отправления поезда, то есть на 13 июля. Оказывается, что свободных мест осталось всего два. При этом стоимость билетов на июль выше: плацкарт — от 4300 рублей, а купе — от 6600 рублей.

Фото: «РЖД»

А вот на август (за 90 дней до отправления поезда) свободных мест больше. У белгородцев даже есть возможность выбрать места, которые им нравятся. Стоимость билета в плацкартном вагоне начинается от 4300 рублей, а в купе — от 6100 рублей.

Фото: «РЖД»

Что касается поезда из Анапы в Белгород, первый состав отправляется 2 июня в 23:55. В областной центр поезд №513С прибывает в 08:50 4 июня. Время в пути — 1 день 8 часов 55 минут. При этом свободных мест в поезде много. За билет в плацкартном вагоне придётся отдать от 3900 рублей, а в купе — от 3300 рублей.

Фото: «РЖД»

А вот на июль свободных мест уже не так много. Также существенно отличается и стоимость билетов: плацкарт — от 4300 рублей, а купе — от 5300 рублей.

Фото: «РЖД»

На август за 90 дней до отправления поезда желающие купить билеты ещё смогут это сделать. Стоимость плацкартного места — от 4300 рублей, а купейного — от 5600 рублей.

Фото: «РЖД»

Со 2 июня без пересадок белгородцы смогут уехать и в Новороссийск. Из Белгорода состав отправляется в 06:15, а прибывает в Новороссийск на следующий день в 11:25. Время в пути — 1 день 5 часов. Стоимость билета в плацкартном вагоне начинается от 3700 рублей, а в купейном — от 4900 рублей. Свободных мест на 2 июня не очень много.

Фото: «РЖД»

На июль свободных мест также мало. При этом стоимость билетов увеличивается: плацкарт — от 4100 рублей, купе — от 5300 рублей.

Фото: «РЖД»

Стоит отметить, что практически не осталось свободных мест и на август. На 15 мая в плацкартных вагонах было 28 билетов, а в купейных — три. Стоимость от 4100 и от 6100 рублей соответственно.

Фото: «РЖД»

Что касается обратной дороги, первый состав из Новороссийска в Белгород отправляется 3 июня в 17:10. В областной центр он прибывает 4 июня в 20:08. Время в пути — 1 день 2 часа 58 минут. Свободных мест в составе достаточно. Стоимость билета в плацкартном вагоне начинается от 3700 рублей, а в купейном — от 2900 рублей.

Фото: «РЖД»

На июль мест осталось ещё меньше — всего восемь свободных билетов в плацкарте. Стоимость — от 4100 рублей.

Фото: «РЖД»

На август свободных мест ещё достаточно. Есть билеты как в плацкартных вагонах, так и купейных. Стоимость — от 4100 и от 4300 рублей соответственно.

Фото: «РЖД»

Без пересадок уехать жители Белгорода могут и в Крым. Из областного центра состав отправляется в 00:25, а прибывает в Симферополь на следующий день в 17:00. Время в пути — 1 день 16 часов 35 минут. На 1 июня свободных мест достаточно — более 70 в плацкарте и восемь в купе. Стоимость билетов стартует от 4600 рублей.

Фото: «РЖД»

А вот на июль свободных мест практически не осталось. При этом за билет в плацкарте придётся заплатить от 4600 рублей, а в купе — от 10 тысяч рублей.

Фото: «РЖД»

Желающие отправиться в Крым в августе купить билеты ещё успеют. На 15 мая свободных мест в плацкарте было более 130 (от 4600 рублей), а в купе — чуть более 20 (от 8900 рублей).

Фото: «РЖД»

Что касается обратной дороги, из Симферополя поезд отправляется в 13:30, а прибывает в Белгород через день в 05:10. Время в пути — 1 день 15 часов 40 минут. Стоимость билетов в плацкартном вагоне начинается от 4600 рублей, а в купе — от 8600 рублей.

Фото: «РЖД»

На июль свободных мест меньше, но они пока есть. За полку в плацкарте придётся отдать от 4600 рублей, а в купе — от 10 тысяч рублей.

Фото: «РЖД»

Немного, но ещё есть свободные места на август. Цена билета в плацкарте начинается от 4600 рублей, а в купе — от 9200 рублей.

Фото: «РЖД»

Таким образом, несмотря на запуск поездов из Белгорода в Краснодарский край и Крым, очевидно, что желающих уехать намного больше, чем количество мест в вагонах. Также ни в одном из составов мы не заметили свободных мест в СВ и для инвалидов. Возможно, они не предусмотрены в данных поездах или же на момент подготовки материла все билеты были уже раскуплены.

У белгородцев появится возможность уехать на поездах в Краснодарский край и Крым
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#Кристина Семенчук#Инвалиды#Билеты#Симферополь#Новости Белгорода#Эксклюзив#Море#Поезда#Краснодарский край#Белгород#Воронежская область#Новороссийск
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