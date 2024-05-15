Поезда есть, а билетов нет: смогут ли белгородцы уехать без пересадок на юг летом

Желающие отправиться в отпуск в Краснодарский край или Крым летом задумываются о маршруте из Белгородской области заранее. Ведь ранее это было настоящим квестом — изначально нужно было добраться до Россоши Воронежской области, чтобы без пересадок доехать до пункта назначения. В этом году у жителей региона появилась возможность уехать на юг прямо из областного центра. Об этом сообщил министр транспорта и автодорог региона Сергей Евтушенко. По его словам, с 1 июня из Белгорода будет курсировать беспересадочный поезд до Анапы. Журналисты Бел.Ру изучили сайт РЖД и выяснили, можно ли ещё купить билеты.