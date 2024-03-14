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Опасные находки

«Это смертельно опасно»: белгородцев предупредили о возможных находках после ЧП

14 марта 2024, 15:14
Фото: Telegram-канал «Старше Эдды»
Опасные находки

Белгородцев предупреждают об опасных элементах украинских ракет

Белгородцам показали фото опасных элементов сбитых украинских ракет и настоятельно порекомендовали звонить в МЧС при их обнаружении. Горожанам советуют ни в коем случае не трогать их — это смертельно опасно, сообщает Telegram-канал «Старше Эдды».

Белгородцев предупредили об опасных находках от сбитых украинских ракет и дали рекомендации о том, как действовать при их обнаружении. Трогать их категорически нельзя — это смертельно опасно.

«Если увидите похожие предметы, то сразу звоните в МЧС. Это не сработавшие элементы сбитых украинских ракет. Не подходите к ним и тем более не трогайте, это смертельно опасно», — говорится в сообщении.

Сегодня Белгород обстреляли несколько раз. Погибли два человека — мужчина и женщина, находившиеся за рулём. При обстрелах области в общем пострадали более 20 человек. В городе и районе зафиксировали ряд разрушений.

Добавим, что из РСЗО областной центр обстреляли трижды. Ранним утром город также пережил атаку беспилотника.

Опасные находкиОпасные находки
Опасные находки
Фото: Telegram-канал «Старше Эдды»
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#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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