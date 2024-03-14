«Это смертельно опасно»: белгородцев предупредили о возможных находках после ЧП

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Белгородцев предупредили об опасных находках от сбитых украинских ракет и дали рекомендации о том, как действовать при их обнаружении. Трогать их категорически нельзя — это смертельно опасно.
«Если увидите похожие предметы, то сразу звоните в МЧС. Это не сработавшие элементы сбитых украинских ракет. Не подходите к ним и тем более не трогайте, это смертельно опасно», — говорится в сообщении.
Сегодня Белгород обстреляли несколько раз. Погибли два человека — мужчина и женщина, находившиеся за рулём. При обстрелах области в общем пострадали более 20 человек. В городе и районе зафиксировали ряд разрушений.
Добавим, что из РСЗО областной центр обстреляли трижды. Ранним утром город также пережил атаку беспилотника.