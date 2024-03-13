Военкоры предположили, чего хотят добиться ВСУ атаками на Белгородскую область

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Военкор Александр Коц назвал возможную причину массовых атак ВСУ на Белгородскую область. В Харьковскую область Киев решил стянуть дополнительные силы, а российская авиация продолжает уничтожать врага в приграничье. Коц считает, что Украина хочет обеспечить себе «пиар-победу».
«Противник, судя по всему, не оставил желания добыть себе пиар-победу. В Харьковскую область Киев подтянул дополнительные силы. Может, рассчитывает, что мы снимем часть подразделений с Донецкого направления. Так это вряд ли», — написал военкор в своём Telegram-канале.
ВСУ несколько дней наносят массированные удары по Белгородской области. В регион и соседнюю Курскую область пытались вторгнуться диверсанты. Белгород тем временем атакуют беспилотники.