Военкоры предположили, чего хотят добиться ВСУ атаками на Белгородскую область

«Противник, судя по всему, не оставил желания добыть себе пиар-победу. В Харьковскую область Киев подтянул дополнительные силы. Может, рассчитывает, что мы снимем часть подразделений с Донецкого направления. Так это вряд ли», — написал военкор в своём Telegram-канале.