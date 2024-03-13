Путин: иностранные наёмники пытались атаковать белгородское приграничье

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
В атаках на приграничные регионы России участвовали иностранные наёмники, сообщил Владимир Путин.
Прежде всего противник пытался ударить диверсионными группами. Как отметил глава государства, по последнему докладу генерального штаба, атаковать границу пытались около 300 человек, в том числе иностранные наёмники.
Напомним, что вчера Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники украинской ДРГ возле села Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Нехотеевки в Белгородском районе. Также военным удалось ликвидировать личный состав террористических формирований.