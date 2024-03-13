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Владимир Путин

Путин: иностранные наёмники пытались атаковать белгородское приграничье

13 марта 2024, 07:18
Фото: 1MI
Владимир Путин

Путин сообщил об участии иностранных наёмников в атаках на приграничье

Прорваться на приграничные территории России пытались 300 человек ДРГ, в том числе иностранные наёмники, пишет РИА «Новости».

В атаках на приграничные регионы России участвовали иностранные наёмники, сообщил Владимир Путин.

Прежде всего противник пытался ударить диверсионными группами. Как отметил глава государства, по последнему докладу генерального штаба, атаковать границу пытались около 300 человек, в том числе иностранные наёмники.

Напомним, что вчера Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники украинской ДРГ возле села Сподарюшино в Грайворонском горокруге и Нехотеевки в Белгородском районе. Также военным удалось ликвидировать личный состав террористических формирований.

Минобороны опубликовало кадры уничтоженной техники ДРГ под Белгородом
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