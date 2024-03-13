Белгородскую область признали «утраченной»? В Сети распространился липовый указ

На самом деле это фейк. За основу взяли реальный указ президента «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», но текст заменили в фоторедакторе. Однако авторы фейкового документа даже не подобрали похожий шрифт. Соответственно, поддельный указ существенно отличается от оригинального по внешнему виду.