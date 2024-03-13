Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

В Сети опровергли очередной фейк о Белгородской области

Белгородскую область признали «утраченной»? В Сети распространился липовый указ

13 марта 2024, 07:44
Фото: Изображение Midjourney

В Сети опровергли очередной фейк о Белгородской области

В интернете распространяют некий указ якобы российского президента о том, что Белгородская область признаётся «утраченной». На самом деле документ фейковый, а информация не соответствует действительности. Подробности сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

В Сети начали распространять «указ» якобы президента РФ Владимира Путина, где говорится, что территория Белгородской области «утрачена». Глава государства якобы приказал вывести войска из региона. Информацию публикуют украинские Telegram-каналы.

На самом деле это фейк. За основу взяли реальный указ президента «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», но текст заменили в фоторедакторе. Однако авторы фейкового документа даже не подобрали похожий шрифт. Соответственно, поддельный указ существенно отличается от оригинального по внешнему виду.

«ЦИПсО не стало себя даже утруждать сменой номера указа, поменяли только дату, которая также резко отличается по стилю и размеру от остальных строчек», — объяснили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».

Накануне Белгородскую область накрыло волной фейков в связи с массированной атакой ВСУ.

Фейковый указФейковый указ
Фейковый указ
Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
Власти опровергли фейк о массовой кибератаке, который распространяют по «электронкам»
Узнать подробнее
Читайте также:
Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУНа фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под БелгородомЧто думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?
#Общество#Белгородская область#Документ#Новости Белгорода#Указ#Белгород#Наталья Корявых#Фейк
Подпишитесь
Гладков рассказал о последствиях новой атаки ВСУ на Белгород
Сегодня, 07:21
Что думает Путин об атаках ВСУ на Белгородскую область?
Сегодня, 06:54
Там, где не было прилётов: жители белгородского Бирюча сообщили о взрывах
Сегодня, 06:41
ТАСС: ВСУ атаковали здание ФСБ в Белгороде
Сегодня, 08:03
От помощи в стройках — до угрозой Тебекиным: история бизнесмена о дружбе с Сергиенко
Сегодня, 07:24
Укрытия на улице Щорса в Белгороде могут поставить прямо на остановках
Сегодня, 08:21