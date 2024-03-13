Белгородскую область признали «утраченной»? В Сети распространился липовый указ

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В Сети начали распространять «указ» якобы президента РФ Владимира Путина, где говорится, что территория Белгородской области «утрачена». Глава государства якобы приказал вывести войска из региона. Информацию публикуют украинские Telegram-каналы.
На самом деле это фейк. За основу взяли реальный указ президента «Об установлении штатной численности Вооружённых сил Российской Федерации», но текст заменили в фоторедакторе. Однако авторы фейкового документа даже не подобрали похожий шрифт. Соответственно, поддельный указ существенно отличается от оригинального по внешнему виду.
«ЦИПсО не стало себя даже утруждать сменой номера указа, поменяли только дату, которая также резко отличается по стилю и размеру от остальных строчек», — объяснили в Telegram-канале «Война с фейками. Белгород».
Накануне Белгородскую область накрыло волной фейков в связи с массированной атакой ВСУ.