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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Фото

Соседям белгородцев запретили публиковать фото с мест обстрелов в соцсетях

12 марта 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Фото

Жителям и гостям Курской области запретили публиковать в Сети материалы с ВС РФ

О решении оперштаба предупредили в правительстве Курской области. Сообщается, что нововведение позволит не раскрыть противнику данные о расположении ВС РФ.

Оперштаб Курской области принял решение усилить охрану общественного порядка. Поэтому жителям Курской области теперь запрещено распространять в СМИ и в интернете фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре и важных объектах.

Запрет рассчитан на то, чтобы жители случайно или намеренно не выдали противнику место дислокации российских военнослужащих.

Кроме этого, курянам запретили распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, если эти данные помогут противнику идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта.

Нарушать решение оперштаба нельзя не только жителям Курской области, но и гостям региона.

Также в курском правительстве отметили, что фото и видео, публикуемые на странице губернатора, сначала согласовываются со спецслужбами.

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#Общество#Курская область#Запрет#Черноземье#СВО#Александра Склярова#ВС РФ
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