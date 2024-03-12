Соседям белгородцев запретили публиковать фото с мест обстрелов в соцсетях

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Оперштаб Курской области принял решение усилить охрану общественного порядка. Поэтому жителям Курской области теперь запрещено распространять в СМИ и в интернете фото- и видеоматериалы о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре и важных объектах.
Запрет рассчитан на то, чтобы жители случайно или намеренно не выдали противнику место дислокации российских военнослужащих.
Кроме этого, курянам запретили распространять информацию о месте обстрела или попадания снаряда, использования оружия или средств ПВО и беспилотников, если эти данные помогут противнику идентифицировать тип, место нахождения, запуска или траекторию полёта.
Нарушать решение оперштаба нельзя не только жителям Курской области, но и гостям региона.
Также в курском правительстве отметили, что фото и видео, публикуемые на странице губернатора, сначала согласовываются со спецслужбами.