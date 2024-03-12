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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Обстрел

Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Старый Оскол?

12 марта 2024, 11:17
Фото: 1MI
Обстрел

Десять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ накануне

Десять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ в период с 7:00 11 марта до 7:00 12 марта. Помимо Белгорода и района, под огонь попали и другие муниципалитеты, в том числе Старооскольский горокруг. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Десять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ в период с 7:00 11 марта до 7:00 12 марта. В том числе под огнём оказался Старооскольский горокруг.

По данным губернатора, в округе рухнули три беспилотника. Один упал неподалёку от инфраструктурного объекта. Загорелось дерево. При падении второго БПЛА пострадал забор инфраструктурного объекта. Третий рухнул на трамвайные пути. Повреждения незначительные. Пострадавших нет.

В Яковлевском округе в Строителе и Томаровке атакам четырёх летательных аппаратов подверглись два инфраструктурных объекта. Без пострадавших.

В Борисовском районе окраину Берёзовки атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.

В Валуйском округе в селе Солоти нашли взрывоопасный предмет. Его ликвидировали. В селе Ураево посадили и уничтожили БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В селе Новое Волоконовского района на дороге под удар дрона-камикадзе попала легковушка. В машине выбило стёкла.

В общем 21 прилёт зафиксировали в Горьковском, Сподарюшино, Горе-Подол и Глотово в Грайворонском округе. На окраине Глотово рухнул беспилотник. На окраине Мокрой Орловки с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ещё одно устройство сбросили на сельхозпредприятие в селе Луговка. Обошлось без последствий.

Три прилёта зафиксировано в Староселье Краснояружского района. На окраине Вязового дрон сбросил два взрывных устройства — загорелся сухостой.

Шебекино атаковали с помощью беспилотника. Выбило несколько окон в двух МКД. Три миномётных снаряда выпустили по Новой Таволжанке. Повредило ЛЭП. В Зиборовке посадили БПЛА противника.

Также под огнём были Белгород и Белгородский район.

Что известно об атаках ВСУ на Белгород?
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