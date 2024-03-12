Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Старый Оскол?

В общем 21 прилёт зафиксировали в Горьковском, Сподарюшино, Горе-Подол и Глотово в Грайворонском округе. На окраине Глотово рухнул беспилотник. На окраине Мокрой Орловки с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ещё одно устройство сбросили на сельхозпредприятие в селе Луговка. Обошлось без последствий.