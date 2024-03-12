Что известно об атаке беспилотников ВСУ на Старый Оскол?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Десять муниципалитетов подверглись атакам ВСУ в период с 7:00 11 марта до 7:00 12 марта. В том числе под огнём оказался Старооскольский горокруг.
По данным губернатора, в округе рухнули три беспилотника. Один упал неподалёку от инфраструктурного объекта. Загорелось дерево. При падении второго БПЛА пострадал забор инфраструктурного объекта. Третий рухнул на трамвайные пути. Повреждения незначительные. Пострадавших нет.
В Яковлевском округе в Строителе и Томаровке атакам четырёх летательных аппаратов подверглись два инфраструктурных объекта. Без пострадавших.
В Борисовском районе окраину Берёзовки атаковали дроном-камикадзе. Без последствий.
В Валуйском округе в селе Солоти нашли взрывоопасный предмет. Его ликвидировали. В селе Ураево посадили и уничтожили БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.
В селе Новое Волоконовского района на дороге под удар дрона-камикадзе попала легковушка. В машине выбило стёкла.
В общем 21 прилёт зафиксировали в Горьковском, Сподарюшино, Горе-Подол и Глотово в Грайворонском округе. На окраине Глотово рухнул беспилотник. На окраине Мокрой Орловки с беспилотника сбросили взрывное устройство. Ещё одно устройство сбросили на сельхозпредприятие в селе Луговка. Обошлось без последствий.
Три прилёта зафиксировано в Староселье Краснояружского района. На окраине Вязового дрон сбросил два взрывных устройства — загорелся сухостой.
Шебекино атаковали с помощью беспилотника. Выбило несколько окон в двух МКД. Три миномётных снаряда выпустили по Новой Таволжанке. Повредило ЛЭП. В Зиборовке посадили БПЛА противника.
Также под огнём были Белгород и Белгородский район.