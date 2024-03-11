В Белгородской области завтра похолодает ещё больше. А когда же ждать потепления?

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Зима пока не собирается уходить из Белгородской области. Во вторник, 12 марта, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.
В тёмное время суток температура местами опустится вплоть до -11 °С. Однако днём потеплеет: синоптики обещают от 0 °С до +5 °С.
В Белгороде завтра малооблачно, без осадков. В тёмное время суток похолодает до -6 °С. Также осадков не ожидается и в дневное время, воздух при этом прогреется до +4 °С.
В среду, 13 марта, ночью температура опустится до -5 °С, без осадков. Днём столбик термометра покажет +5 °С.
Ночные морозы в областном центре сохранятся до пятницы, 15 марта. В выходные ожидается потепление. В субботу, 16 марта, ночью будет 0 °С, днём — до +6 °С. 17 марта в ночное время похолодает до +2 °С. Днём воздух прогреется до +8 °С.