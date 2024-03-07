Претендовал на рекорд, но немного не хватило: какая погода была в феврале

По данным синоптиков Copernicus, средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, считавшейся самым тёплым.