Претендовал на рекорд, но немного не хватило: какая погода была в феврале

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
По данным синоптиков Copernicus, средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, считавшейся самым тёплым.
Ранее журналисты Бел.Ру выяснили, что абсолютный минимум температуры воздуха в феврале в Белгороде зарегистрировали в первой декаде 1985 года, когда столбик термометра опустился до 32,5 градуса мороза. А абсолютный максимум был в третьей декаде 1990 года. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла.
Как сообщили в региональном Гидрометцентре, минимальная температура в феврале текущего года была 9-го числа, когда столбик термометра опустился до 7,8 градуса мороза. Максимальные показатели синоптики зарегистрировали 13 февраля. Тогда воздух прогрелся до 9,4 градуса тепла.
В текущем году суточный максимум осадков в Белгороде отметили 22 февраля, когда выпало 7,6 мм. А минимум зафиксировали 8, 16 и 23 февраля, когда осадков не было совсем.
При этом за всю историю наблюдений минимальное месячное количество осадков в феврале в Белгороде выпало в 1976 году — 1,8 мм, а максимальное в 1970 году — 69 мм.