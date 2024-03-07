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Февраль в Белгородской области был тёплым, но температурный рекорд не побил

Претендовал на рекорд, но немного не хватило: какая погода была в феврале

7 марта 2024, 09:09
Фото: 1MI

Февраль в Белгородской области был тёплым, но температурный рекорд не побил

Февраль 2024 года стал самым тёплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. Журналисты Бел.Ру выяснили, какие дни в феврале в Белгородской области были самыми холодными, а какие — самыми тёплыми.

По данным синоптиков Copernicus, средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, считавшейся самым тёплым.

Ранее журналисты Бел.Ру выяснили, что абсолютный минимум температуры воздуха в феврале в Белгороде зарегистрировали в первой декаде 1985 года, когда столбик термометра опустился до 32,5 градуса мороза. А абсолютный максимум был в третьей декаде 1990 года. Тогда воздух прогрелся до 12,7 градуса тепла.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, минимальная температура в феврале текущего года была 9-го числа, когда столбик термометра опустился до 7,8 градуса мороза. Максимальные показатели синоптики зарегистрировали 13 февраля. Тогда воздух прогрелся до 9,4 градуса тепла.

В текущем году суточный максимум осадков в Белгороде отметили 22 февраля, когда выпало 7,6 мм. А минимум зафиксировали 8, 16 и 23 февраля, когда осадков не было совсем.

При этом за всю историю наблюдений минимальное месячное количество осадков в феврале в Белгороде выпало в 1976 году — 1,8 мм, а максимальное в 1970 году — 69 мм.

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