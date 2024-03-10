Белгородцы снова услышат взрывы днём 10 марта

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Примерно с 14:15 до 14:30 жители Яковлевского округа, а возможно — и жители Белгорода и других соседних районов, услышат громкие звуки.
Власти округа попросили сохранять спокойствие. Взрывы будут связаны с уничтожением взрывоопасных предметов на полигоне в округе.
10 марта жителям Белгородской области скучать не приходится. Уже к 9 часам утра в Белгороде и в Белгородском районе объявили ракетную опасность, которая в итоге продлилась три с половиной часа. На окраине Строителя в том же Яковлевском горокруге целью для украинских беспилотников стала фура. Никто не пострадал, но машина загорелась. В Грайворонском округе дрон-камикадзе влетел в жилой дом и там взорвался. Никто не пострадал.