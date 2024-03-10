Белгородцы снова услышат взрывы днём 10 марта

10 марта жителям Белгородской области скучать не приходится. Уже к 9 часам утра в Белгороде и в Белгородском районе объявили ракетную опасность, которая в итоге продлилась три с половиной часа. На окраине Строителя в том же Яковлевском горокруге целью для украинских беспилотников стала фура. Никто не пострадал, но машина загорелась. В Грайворонском округе дрон-камикадзе влетел в жилой дом и там взорвался. Никто не пострадал.