ВСУ пытались атаковать Белгородскую область: сбит беспилотник

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
7 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Произошло это в районе 14:15. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Над каким именно районом это произошло, неизвестно.
Напомним, что сегодня под атакой оказалась Наумовка в Белгородском районе. На окраине села упал дрон-камикадзе и взорвался. Пострадал местный житель. У него осколочные ранения живота. Раненого доставили во вторую городскую больницу областного центра.
До этого в Белгороде и Белгородском районе на несколько минут объявляли ракетную опасность.