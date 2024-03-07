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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Беспилотник

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область: сбит беспилотник

7 марта 2024, 11:57
Фото: 1MI
Беспилотник

Над Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник

Произошло это 7 марта в районе 14:15, сообщает Минобороны РФ.

7 марта над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Произошло это в районе 14:15. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Над каким именно районом это произошло, неизвестно.

Напомним, что сегодня под атакой оказалась Наумовка в Белгородском районе. На окраине села упал дрон-камикадзе и взорвался. Пострадал местный житель. У него осколочные ранения живота. Раненого доставили во вторую городскую больницу областного центра.

До этого в Белгороде и Белгородском районе на несколько минут объявляли ракетную опасность.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Алина Харина#Система ПВО
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