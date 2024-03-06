«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности

«Автобусы встали на остановках в обе стороны и высадили людей. На остановке только в одну сторону более 60 человек стояли. Плюс рядом укрытие набитое битком — и не вошедшие просто стоят рядом с колясками, с детьми. Остановки стеклянные посереди дороги. Так вот главное: что будет в случае прилёта?» — написала женщина.