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Updated Сегодня, 12:15

Белгородцы на улице Волчанской

«Водитель высадил в чистом поле»: пассажиры автобусов — о ракетной опасности

6 марта 2024, 12:15
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова
Белгородцы на улице Волчанской

Белгородцы недовольны отсутствием укрытий в некоторых частях города

В Сети горожане обратились к властям и поинтересовались, почему те не установили укрытия на маршрутах следования общественного транспорта, где нет никаких зданий. В мэрии ответили, что вскоре проблема должна решиться.

Белгородцы вновь недовольны из-за проблем, возникших с укрытиями. К властям в Сети обратился горожанин и рассказал, что пассажирам автобусов пришлось стоять на улице во время объявления ракетной опасности. Модульных укрытий на участке, где высадили людей, нет, как и зданий поблизости.

Произошло это на улице Волчанской. Речь идёт об остановке «Мебельный город». Как сообщил мужчина, когда объявили опасность, водитель высадил всех в «чистом поле». Людям с детьми пришлось оставаться на улице, утверждает белгородец.

«Зато другие маршрутки едут — все разом сели и уехали. А вы не задумывались о том, что нужно было провести какой-то анализ и поставить в первую очередь укрытия там, где совершено нет никаких зданий поблизости?» — поинтересовался житель Белгорода.

В городской администрации ответили, что вскоре проблема должна решиться — в указанном районе появится укрытие. Также прорабатывается вопрос о покупке дополнительных защитных сооружений, отметили городские власти.

В ближайшее время планируется установка дополнительных укрытий в указанном Вами районе. Кроме того, прорабатывается вопрос приобретения дополнительных защитных модулей для размещения в учреждениях образования.
мэрия Белгорода

Однако белгородец уверен, что сделать это нужно было раньше.

«Да вы изначально должны были поставить в таких местах хоть что-то, а не в будущем. Смех. Вечно у нас — „сделаем“ когда-то. Вы считаете, это в безопасном месте водитель сделал высадку пассажиров?» — продолжил горожанин.

Однако на ситуацию с высадкой пассажиров пожаловался не только мужчина, но и другая местная жительница. Женщина рассказала, что автобусы остановились и высадили людей. В итоге в укрытие втиснуться смогли не все.

«Автобусы встали на остановках в обе стороны и высадили людей. На остановке только в одну сторону более 60 человек стояли. Плюс рядом укрытие набитое битком — и не вошедшие просто стоят рядом с колясками, с детьми. Остановки стеклянные посереди дороги. Так вот главное: что будет в случае прилёта?» — написала женщина.

На момент публикации на комментарий белгородки городские власти не ответили.

Белгородцы и ранее просили установить укрытия на остановке «Мебельный город» по улицам Донецкая и Пушкарная. С этой просьбой горожане обращались неоднократно. Однако люди этого так и не должались, а мешки с пешком лежали лишь по одной стороне указанной остановки. В мэрии пообещали передать жалобу специалистам.

Добавим, что ранее в Белгороде определили порядок действий водителей автобусов при обстреле. Им нужно остановить транспорт, открыть все двери и попросить пассажиров пройти в укрытие.

Однако вскоре белгородка пожаловалась на поведение водителя автобуса во время ракетной опасности. Читательница рассказала, что время опасности мужчина не остановился, а лишь прибавил ходу.

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