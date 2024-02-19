Белгородка пожаловалась на поведение водителя автобуса во время ракетной опасности

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Белгородка рассказала историю своей матери. Последняя во время вечерней опасности оказалась в автобусе. Но водитель, со слов женщины, не только не притормозил, но даже ускорился — вопреки правилам.
Моя мама ехала с горы в центр на 41а. По дороге включили сирены и объявили ракетную опасность. Водитель не стал останавливаться, а только прибавил ход. После того, как пассажиры начали уже возмущаться, он молча остановился и вышел сам из автобуса. После отмены ракетной опасности он также молча сел, некоторые вернулись в автобус. И, видимо, из-за потери времени водитель летел с сумасшедшей скоростью и всё время разговаривая по телефону. Вот она, безопасность.
Напомним, что по новому регламенту во время ракетной опасности водителям необходимо остановить транспорт, открыть все двери и попросить пассажиров пройти в укрытие.
При этом ранее белгородцы наоборот жаловались на то, что их высаживают на остановке.