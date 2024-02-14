Где можно следить за местонахождением автобусов в реальном времени? Отвечает ЕТК

Posted Вчера, 15:13
Published Вчера, 15:13
Modified Вчера, 15:13
Updated Вчера, 15:13
Единая транспортная компания рассказала, в каком приложении можно следить за точным перемещением автобусов по городу. Организация рекомендовала использовать приложение «Белгородская область Транспорт» от Датапакс. В сервисе можно построить маршрут, посмотреть расписание, узнать время прибытия автобуса, информацию об остановках, отследить транспорт в реальном времени.
Приложение использует первичную информацию из навигаторов, сообщает ЕТК. Благодаря этому здесь показывается актуальное движение транспорта по расписанию.
Ранее в ЕТК рассказали, что белгородцы забывают в автобусах. Среди находок — пассатижи, игрушки, DVD-диск, тетради и настойка пустырника.