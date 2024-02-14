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Posted Вчера, 15:13

Published Вчера, 15:13

Modified Вчера, 15:13

Updated Вчера, 15:13

Автобусы

Где можно следить за местонахождением автобусов в реальном времени? Отвечает ЕТК

14 февраля 2024, 15:13
Фото: 1MI
Автобусы

ЕТК назвала приложение для отслеживания автобусов в Белгороде

Транспортная компания рекомендовала использовать приложение «Белгородская область Транспорт». Это единственное приложение, в котором можно узнать точное расположение общественного транспорта, сообщает ЕТК.

Единая транспортная компания рассказала, в каком приложении можно следить за точным перемещением автобусов по городу. Организация рекомендовала использовать приложение «Белгородская область Транспорт» от Датапакс. В сервисе можно построить маршрут, посмотреть расписание, узнать время прибытия автобуса, информацию об остановках, отследить транспорт в реальном времени.

Приложение использует первичную информацию из навигаторов, сообщает ЕТК. Благодаря этому здесь показывается актуальное движение транспорта по расписанию.

Ранее в ЕТК рассказали, что белгородцы забывают в автобусах. Среди находок — пассатижи, игрушки, DVD-диск, тетради и настойка пустырника.

Мобильное приложениеМобильное приложение
Мобильное приложениеМобильное приложение
Мобильное приложениеМобильное приложение
Мобильное приложение
Фото: ЕТК
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#Город#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Мобильное приложение#Белгород#Алина Харина
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