Где можно следить за местонахождением автобусов в реальном времени? Отвечает ЕТК

Единая транспортная компания рассказала, в каком приложении можно следить за точным перемещением автобусов по городу. Организация рекомендовала использовать приложение «Белгородская область Транспорт» от Датапакс. В сервисе можно построить маршрут, посмотреть расписание, узнать время прибытия автобуса, информацию об остановках, отследить транспорт в реальном времени.