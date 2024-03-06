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Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Укрытия в общественных местах Белгорода

Город укрытий: в многолюдных местах Белгорода появились новые убежища

6 марта 2024, 07:45
Фото: Telegram-канала «Белгородские подробности»
Укрытия в общественных местах Белгорода

В общественных местах в Белгороде устанавливают модульные укрытия

Новые модульные конструкции заметили в центре города. Фотографиями поделились в Telegram-канале «Белгородские подробности».

В Белгороде продолжают работу по установке укрытий в общественных местах. Новые модульные конструкции появляются в местах скопления людей в центре города.

Укрытия уже появились неподалёку от входа в парк Ленина, а также рядом с солнечными часами. Укрытий ниже по улице пока нет. Несколько конструкций установили в районе музея-диорамы — со стороны парка Победы, а также рядом с самим учреждением. Ещё одно укрытие уже появилось на Народном бульваре напротив школы № 9. Также конструкции установили неподалёку от универмага «Белгород».

Вскоре стало известно, что ещё два укрытия появились на Белгородском Арбате. Одно из укреплений находится напротив павильонов Центрального рынка, второе — в квартале с «Маяком» неподалёку от перекрёстка в проспектом Славы. Всего на улице насчитывается четыре модульных укрытия.

Первые модульные укрытия в общественных местах начали ставить 2 марта. Одно из них появилось на уже упомянутом Белгородском Арбате.

Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах БелгородаУкрытия в общественных местах Белгорода
Укрытия в общественных местах Белгорода
Фото: Telegram-канала «Белгородские подробности»
Не только остановки: первые укрытия в парках и местах отдыха ставят в Белгороде
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