Город укрытий: в многолюдных местах Белгорода появились новые убежища

Укрытия уже появились неподалёку от входа в парк Ленина, а также рядом с солнечными часами. Укрытий ниже по улице пока нет. Несколько конструкций установили в районе музея-диорамы — со стороны парка Победы, а также рядом с самим учреждением. Ещё одно укрытие уже появилось на Народном бульваре напротив школы № 9. Также конструкции установили неподалёку от универмага «Белгород».