Город укрытий: в многолюдных местах Белгорода появились новые убежища

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В Белгороде продолжают работу по установке укрытий в общественных местах. Новые модульные конструкции появляются в местах скопления людей в центре города.
Укрытия уже появились неподалёку от входа в парк Ленина, а также рядом с солнечными часами. Укрытий ниже по улице пока нет. Несколько конструкций установили в районе музея-диорамы — со стороны парка Победы, а также рядом с самим учреждением. Ещё одно укрытие уже появилось на Народном бульваре напротив школы № 9. Также конструкции установили неподалёку от универмага «Белгород».
Вскоре стало известно, что ещё два укрытия появились на Белгородском Арбате. Одно из укреплений находится напротив павильонов Центрального рынка, второе — в квартале с «Маяком» неподалёку от перекрёстка в проспектом Славы. Всего на улице насчитывается четыре модульных укрытия.
Первые модульные укрытия в общественных местах начали ставить 2 марта. Одно из них появилось на уже упомянутом Белгородском Арбате.