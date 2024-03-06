Ранее повреждённый вандалами мемориал под Белгородом капитально отремонтируют

Для всех объектов предусмотрят доступную среду для маломобильных граждан. В зале Боевой славы частично заменят гранитную плитку облицовки, оборудуют зал для демонстрации хроники военных лет. В часовне Георгия Победоносца заменят кровлю и напольное покрытие, отремонтируют ступени и отмостки, заменят электроснабжение и освещение.