Ранее повреждённый вандалами мемориал под Белгородом капитально отремонтируют

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
Мемориал «В честь героев Курской битвы» в Яковлевском горокруге капитально отремонтируют. УКС 25 марта выберет подрядчика, который создаст проект и проведёт изыскательные работы. Работы подрядчик должен выполнить за 165 дней с учётом прохождения историко-культурной экспертизы и положительного заключения госэкспертизы. Начальная цена контракта составляет 11 млн 779 тыс. 211 рублей.
Согласно перечную необходимых работ, на мемориале восстановят декоративную гранитную облицовку, восстановят штукатурку поверхности стен стилобата, восстановят ступени на главной и боковых лестницах стилобата. Кроме того, будет отремонтирована кровля музея и восстановлен каркас панорамной стелы и безымянных плит у Вечного огня.
Для всех объектов предусмотрят доступную среду для маломобильных граждан. В зале Боевой славы частично заменят гранитную плитку облицовки, оборудуют зал для демонстрации хроники военных лет. В часовне Георгия Победоносца заменят кровлю и напольное покрытие, отремонтируют ступени и отмостки, заменят электроснабжение и освещение.
К маю памятник восстановили. Несколько месяцев ушло на то, чтобы заказать камень, отшлифовать и установить его.