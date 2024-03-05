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Вячеслав Гладков

Гладков предложил обучить родителей школьников оказывать доврачебную помощь

5 марта 2024, 07:47
Фото: правительство Белгородской области
Вячеслав Гладков
В настоящее время бесплатное обучение доврачебной помощи пользуется востребованностью среди белгородцев. Поэтому глава региона поручил усилить информационную работу и привлечь больше сотрудников профессиональных сфер. А также предложил обучить родителей школьников.

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил важность обучения доврачебной помощи и необходимость усиления информационной работы в этом направлении. По его мнению, такая работа также позволит привлечь к обучению больше сотрудников отдельных профессиональных сфер.

Необходимо усилить информирование населения, потому что запрос у людей на обучение есть. Руководители профильных министерств по своим отраслям также должны организовать по 2000 человек в неделю для прохождения обучения оказания первой помощи на площадках минздрава. Например, по линии образования, уже после того, как мы обучили всех педагогов, можно начать обучать родителей — такое желание у них точно есть.
Вячеслав Гладков

За первые два месяца 2024 года навыками доврачебной помощи овладели почти 90 тыс. человек. Больше всего обученных пришлось на Белгород, Вейделевский район и Новооскольский городской округ.

Кроме этого, 844 белгородца обучились на инструкторов, ещё около 400 человек пройдут обучение в ближайшее время.

Инструкторами становятся не только медики, но и студенты «БелГУ». Уже 104 человека получили соответствующее удостоверения после прохождения двухнедельного обучения. Ещё 87 студентов и ординаторов, трудоустроенных в станции скорой медицинской помощи, тоже помогают обучать население.

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