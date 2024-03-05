Гладков предложил обучить родителей школьников оказывать доврачебную помощь

В ходе еженедельного оперативного совещания правительства губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил важность обучения доврачебной помощи и необходимость усиления информационной работы в этом направлении. По его мнению, такая работа также позволит привлечь к обучению больше сотрудников отдельных профессиональных сфер.