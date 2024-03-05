Бесплатое обучение

Гладков предложил обучить родителей школьников оказывать доврачебную помощь

В настоящее время бесплатное обучение доврачебной помощи пользуется востребованностью среди белгородцев. Поэтому глава региона поручил усилить информационную работу и привлечь больше сотрудников профессиональных сфер. А также предложил обучить родителей школьников.