ВПО «Поколение» Андрея Скоча в Белгородской области отмечает 20-летие

В 2001 году депутат Госдумы РФ Андрей Скоч познакомился с опытом работы военно-патриотических клубов города Губкина, созданных ветеранами, служившими в Афганистане и в других горячих точках. Тогда в Губкинском и Старооскольском горокругах работало шесть таких клубов.
По инициативе Андрея Скоча было создано, а в марте 2002 года официально зарегистрировано ВПО «Поколение». В настоящее время в состав объединения входит 31 клуб из 22 муниципальных образований Белгородской области.
За 20 лет работы объединения через военно-патриотические клубы региона прошли более 8 тыс. юношей и девушек. Более 3500 выпускников прошли службу в рядах Российской армии, многие из которых проходили службу в горячих точках, награждены орденами и медалями. 97 курсантов после окончания средней школы поступили в высшие военные учебные заведения.
Только в прошлом году 28 курсантов поступили в военные учебные заведения или в учебные заведения силовых структур, а 65 выпускников клубов обучаются на данный момент в престижных военных вузах.
Подготовка молодёжи в военно-патриотических клубах идёт по следующим направлениям: общефизическая подготовка и рукопашный бой, тактическая и парашютно-десантная подготовка, изучение материальной части стрелкового оружия и техники, огневая подготовка, изучение общевоинских Уставов, медицинская, правовая и туристическая подготовка, история Вооружённых сил.
Курсанты клубов — это юноши и девушки от 12 до 18 лет, занятия в клубах — бесплатные, за время занятий курсанты и их родители не тратят собственные средства на формирование материальной базы и проведение мероприятий.
С момента открытия каждого военно-патриотического клуба в муниципальном образовании формируется материально-техническая база, приобретается спортивное снаряжение и инвентарь, необходимые для организации работы клуба. Всё это стало возможным благодаря 20-летней непрерывной поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.
Ежегодно в течение 20 лет проводятся трёхдневные слёты курсантов ВПО «Поколение», на которых курсанты клубов демонстрируют уровень своей подготовки, участвуют в соревнованиях по 11 дисциплинам: строевая подготовка, преодоление полосы препятствий, спортивное ориентирование, военизированная эстафета, разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, плавание, метание гранаты, подтягивание на перекладине, отжимание от пола и т. д.
В этом году было принято решение провести слёт в традиционном трёхдневном формате. На него съехались более 370 курсантов и руководителей из всех клубов, входящих в состав объединения.
Семь руководителей клубов, стоявшие у истоков зарождения объединения в 2002 году, продолжают руководить ими, передают опыт, знания не только курсантам, но и своим бывшим воспитанникам. Они создают специфическую атмосферу в военно-патриотических клубах, где нет конкуренции, а присутствует дух боевого братства, поэтому для многих ребят такие клубы становятся вторым домом.
Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча