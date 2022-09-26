ВПО «Поколение» Андрея Скоча в Белгородской области отмечает 20-летие

За 20 лет работы объединения через военно-патриотические клубы региона прошли более 8 тыс. юношей и девушек. Более 3500 выпускников прошли службу в рядах Российской армии, многие из которых проходили службу в горячих точках, награждены орденами и медалями. 97 курсантов после окончания средней школы поступили в высшие военные учебные заведения.