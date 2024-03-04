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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Интерьер в школе программирования

Oskol и coffee break: белгородцев смутили иностранные надписи в IT-школе

4 марта 2024, 07:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Интерьер в школе программирования

Белгородцы попросили объяснить иностранные надписи в школе программирования

Белгородцам рассказали в региональном министерстве цифрового развития, почему в интерьере отремонтированной школы программирования присутствуют иностранные надписи. Школа постепенно готовится к открытию и началу обучения.

3 марта белгородцам показали новую школу программирования, которая должна вскоре открыться в областном центре после ремонтных работ. Фотографии школы изнутри и снаружи опубликовали в социальных сетях.

Жителям города понравился интерьер, однако их смутили иностранные надписи.

Это всё, конечно же, очень хорошо. Но обращает на себя внимание то, что 90% надписей внутри помещений, фото которых Вы разместили, написаны на английском языке. Как так? Ведь мы живём в России и родной наш язык совсем не английский.
пишет девушка

На вопрос белгородки постарались ответить не только местные жители, разбирающиеся в программировании, но и министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Чиновник объяснил, что большинство языков программирования основаны и написаны на английском языке.

Англоязычные страны были «домами» информатики. Там языки программирования рождались из теоретических учений информатики. В неанглоязычных странах программисты считают английский своим вторым языком. Английский язык — является признанным международным языком общения в разных сферах жизнедеятельности. <…> Программирование — это глобальная, а не локальная деятельность. Английский язык разрушает коммуникационные барьеры программистов разных стран.
Сергей Четвериков

Отметим, что школа программирования «Школа 21» должна открыться в здании бывшего клуба «Форум» уже в этом месяце.

Ответ регионального министра цифрового развитияОтвет регионального министра цифрового развития
Интерьер в школе программированияИнтерьер в школе программирования
Интерьер в школе программированияИнтерьер в школе программирования
Интерьер в школе программированияИнтерьер в школе программирования
Интерьер в школе программированияИнтерьер в школе программирования
Интерьер в школе программированияИнтерьер в школе программирования
Ответ регионального министра цифрового развития
Фото: страница Вячеслава Гладкова

В 2023 году был принят закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Из-за этого в Белгороде, напомним, пришлось поменять название проекта «Белогорье.Science» на «БелНаука».

В то же время сами белгородцы тоже нередко жаловались на обилие иностранных слов. Так, горожан не устроило название системы check in/check out в автобусах.

Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Английский язык#Русский язык#Белгород#Александра Склярова#Сергей Четвериков#Школа программирования
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