Oskol и coffee break: белгородцев смутили иностранные надписи в IT-школе

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
3 марта белгородцам показали новую школу программирования, которая должна вскоре открыться в областном центре после ремонтных работ. Фотографии школы изнутри и снаружи опубликовали в социальных сетях.
Жителям города понравился интерьер, однако их смутили иностранные надписи.
Это всё, конечно же, очень хорошо. Но обращает на себя внимание то, что 90% надписей внутри помещений, фото которых Вы разместили, написаны на английском языке. Как так? Ведь мы живём в России и родной наш язык совсем не английский.
пишет девушка
На вопрос белгородки постарались ответить не только местные жители, разбирающиеся в программировании, но и министр цифрового развития Белгородской области Сергей Четвериков. Чиновник объяснил, что большинство языков программирования основаны и написаны на английском языке.
Англоязычные страны были «домами» информатики. Там языки программирования рождались из теоретических учений информатики. В неанглоязычных странах программисты считают английский своим вторым языком. Английский язык — является признанным международным языком общения в разных сферах жизнедеятельности. <…> Программирование — это глобальная, а не локальная деятельность. Английский язык разрушает коммуникационные барьеры программистов разных стран.
Сергей Четвериков
Отметим, что школа программирования «Школа 21» должна открыться в здании бывшего клуба «Форум» уже в этом месяце.
В 2023 году был принят закон о защите русского языка от чрезмерных иностранных заимствований. Из-за этого в Белгороде, напомним, пришлось поменять название проекта «Белогорье.Science» на «БелНаука».
В то же время сами белгородцы тоже нередко жаловались на обилие иностранных слов. Так, горожан не устроило название системы check in/check out в автобусах.