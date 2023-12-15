Гладков: на обучение в школу программирования записались уже 1000 человек

О том, сколько человек уже подали заявку на обучение в «Школе-21» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обучение будет проходить в круглосуточном режиме, что даст ученикам возможность выбрать подходящий для них график. Принимают на бесплатные уроки не только белгородцев, но и жителей других регионов.

Сюжет Новости Белгорода