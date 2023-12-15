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Гладков: на обучение в школу программирования записались уже 1000 человек

Гладков: на обучение в школу программирования записались уже 1000 человек

15 декабря 2023, 17:15
Фото: 1MI
О том, сколько человек уже подали заявку на обучение в «Школе-21» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Обучение будет проходить в круглосуточном режиме, что даст ученикам возможность выбрать подходящий для них график. Принимают на бесплатные уроки не только белгородцев, но и жителей других регионов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на обучение в школу программирования записалось уже 1000 человек. Обучение стартует в начале 2024 года. Ученики сами выберут удобный для них формат обучения.

Я надеюсь, что даже формат обучения — круглосуточный — даст возможность нашим детям, которые уезжают из региона, увидев суперсовременные подходы, а самое главное — получение другого уровня знаний, которого до этого просто не было на территории нашего региона, они — мальчишки и девчонки — останутся у нас, придут на наши предприятия, а, значит, мы станем ещё сильнее, значит, наша экономика будет развиваться более динамично.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что соглашение о строительстве «Школы-21» в Белгороде Гладков подписал с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Расположить бесплатное образовательное учреждение решили в бывшем клубе семьи Фуглаевых «Форум».

В настоящий момент в здании уже ведутся ремонтные работы. Глава региона также сообщал, что смотровую площадку над зданием сносить не будут.

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