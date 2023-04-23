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Летом белгородские школьники смогут пройти бесплатные курсы по программированию

23 апреля 2023, 17:15
Фото: 1MI
Уже стартовал набор учащихся 8-11 классов на летние образовательные онлайн-программы «Код будущего». Подробнее о курсах рассказали в региональном правительстве.

На бесплатных летних курсах образовательной онлайн-программы «Код будущего» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» школьники изучат разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также языки PHP, JavaScript и другие. После успешной сдачи экзаменов, детям вручат сертификаты об окончании курса.

В региональном правительстве также отметили, что курсы состоят из четырёх модулей по 36 академических часов. За летний период дети смогут освоить 2-3 модуля, остальные закончат осенью.

Всего же можно записаться на 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Выбрать курс, подать заявление и пройти вступительное испытание можно на Госуслугах. Приём заявок продлится до 31 мая.

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