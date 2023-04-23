Летом белгородские школьники смогут пройти бесплатные курсы по программированию

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
На бесплатных летних курсах образовательной онлайн-программы «Код будущего» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» школьники изучат разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также языки PHP, JavaScript и другие. После успешной сдачи экзаменов, детям вручат сертификаты об окончании курса.
В региональном правительстве также отметили, что курсы состоят из четырёх модулей по 36 академических часов. За летний период дети смогут освоить 2-3 модуля, остальные закончат осенью.
Всего же можно записаться на 19 курсов от 12 ведущих вузов и ИТ-компаний. Выбрать курс, подать заявление и пройти вступительное испытание можно на Госуслугах. Приём заявок продлится до 31 мая.