Летом белгородские школьники смогут пройти бесплатные курсы по программированию

На бесплатных летних курсах образовательной онлайн-программы «Код будущего» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» школьники изучат разработку приложений, сайтов и игр на Python, а также языки PHP, JavaScript и другие. После успешной сдачи экзаменов, детям вручат сертификаты об окончании курса.