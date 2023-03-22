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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название

22 марта 2023, 12:55
Фото: 1MI

Проект «Белогорье.Science» сменил название из-за критики

Проект теперь носит название «БелНаука». Повлияли на смену критика и закон, регулирующий использование иностранной лексики, сообщили в группе проекта в соцсети.

Белгородский проект «Белогорье.Science» сменил своё название после критики из-за английского слова в нём. Теперь он называется «БелНаука».

Авторы проекта объяснили, с чем это связано, и напомнили белгородцам, что проект по-прежнему существует. Просто с другим наименованием. Повлияли как критика за слово на английском языке, так и принятый недавно закон, регулирующий использование иностранной лексики.

Также в группе проекта отметили, что он нацелен на популяризацию науки. Авторы хотят сделать её более доступной, вывести за пределы вузов. Кроме того, проект хотят сделать связующим звеном между учёными и городской средой.

Фото: «БелНаука» ВК
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Наука#Общество#Иностранные языки#Лексика#Белогорье.Science#Белнаука#Новости Белгорода
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