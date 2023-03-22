Борьба с англицизмами продолжается: проект «Белогорье.Science» сменил название

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Белгородский проект «Белогорье.Science» сменил своё название после критики из-за английского слова в нём. Теперь он называется «БелНаука».
Авторы проекта объяснили, с чем это связано, и напомнили белгородцам, что проект по-прежнему существует. Просто с другим наименованием. Повлияли как критика за слово на английском языке, так и принятый недавно закон, регулирующий использование иностранной лексики.
Также в группе проекта отметили, что он нацелен на популяризацию науки. Авторы хотят сделать её более доступной, вывести за пределы вузов. Кроме того, проект хотят сделать связующим звеном между учёными и городской средой.