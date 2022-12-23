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Белгородцы недовольны надписями на английском языке в автобусах

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Местная жительница пожаловалась на название системы check in/check out и потребовала заменить его на «регистрация на входе/выходе». Комментарии появились на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Некоторые горожане недовольны, что в общественном транспорте используют иностранные слова. Местная жительница пожаловалась на название системы check in/check out. Она считает, что лучше использовать русский язык и заменить название на «регистрация на входе/выходе».

Напомнила белгородка и про законопроекты. «Вроде бы, в Госдуму внесён документ на рассмотрение, который подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка», — написала женщина.

Это подразумевает недопустимость использования иностранных слов. Исключениями выступают только те, аналогов которым нет в русском языке.

Белгородке ответили в ЕТК и директор «Организатора пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Они сказали, что рассмотрят этот вопрос.

Другие комментаторы ответили, что иностранные названия — не такая уж и проблема. Белгородка же в свою очередь рассказала, что у пенсионерки возникли проблемы при оплате проезда — якобы из-за незнания перевода. Пожилая женщина не поняла, что карту нужно прикладывать дважды.

Белгородцы хотят запретить иностранную музыку на местном радио
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