Белгородцы недовольны надписями на английском языке в автобусах

Некоторые горожане недовольны, что в общественном транспорте используют иностранные слова. Местная жительница пожаловалась на название системы check in/check out. Она считает, что лучше использовать русский язык и заменить название на «регистрация на входе/выходе».
Напомнила белгородка и про законопроекты. «Вроде бы, в Госдуму внесён документ на рассмотрение, который подразумевает контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка», — написала женщина.
Это подразумевает недопустимость использования иностранных слов. Исключениями выступают только те, аналогов которым нет в русском языке.
Белгородке ответили в ЕТК и директор «Организатора пассажирских перевозок» Мстислав Боровицкий. Они сказали, что рассмотрят этот вопрос.
Другие комментаторы ответили, что иностранные названия — не такая уж и проблема. Белгородка же в свою очередь рассказала, что у пенсионерки возникли проблемы при оплате проезда — якобы из-за незнания перевода. Пожилая женщина не поняла, что карту нужно прикладывать дважды.