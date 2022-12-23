Белгородцы недовольны надписями на английском языке в автобусах

Другие комментаторы ответили, что иностранные названия — не такая уж и проблема. Белгородка же в свою очередь рассказала, что у пенсионерки возникли проблемы при оплате проезда — якобы из-за незнания перевода. Пожилая женщина не поняла, что карту нужно прикладывать дважды.