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Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя из-за праздника 8 Марта

Немного потрудиться — и снова длинные выходные: началась короткая рабочая неделя

4 марта 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя из-за праздника 8 Марта

Уже в эту пятницу отметят Международный женский день. В этот день женщины не только получат подарки и внимание от близких, но и проведут больше времени дома: рабочая неделя будет короткой.

Эта рабочая неделя для россиян будет короткой: вместо пяти дней жители страны будут работать до четверга. Связано это с празднованием Международного женского дня — 8 Марта. Следом за ним идут выходные дни — суббота и воскресенье.

Четверг будет сокращённым днём, а на работу россияне выйдут в понедельник, 11 марта.

Отметим, что схожие праздничные дни были в феврале: тогда День защитника Отечества пришёлся на пятницу.

Следующие праздничные выходные ждут россиян в мае. Жители страны будут отдыхать 1 мая, в День труда, и 9 мая, в День Победы. При этом 8 мая, среда, будет сокращённым рабочим днём — до 17:00.

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#Общество#Белгородская область#Праздник#8 марта#Новости Белгорода#Белгород#Короткая рабочая неделя#Женский день#Длинные выходные#Александра Склярова
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