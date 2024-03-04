Немного потрудиться — и снова длинные выходные: началась короткая рабочая неделя

Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя из-за праздника 8 Марта

Уже в эту пятницу отметят Международный женский день. В этот день женщины не только получат подарки и внимание от близких, но и проведут больше времени дома: рабочая неделя будет короткой.