Немного потрудиться — и снова длинные выходные: началась короткая рабочая неделя

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Эта рабочая неделя для россиян будет короткой: вместо пяти дней жители страны будут работать до четверга. Связано это с празднованием Международного женского дня — 8 Марта. Следом за ним идут выходные дни — суббота и воскресенье.
Четверг будет сокращённым днём, а на работу россияне выйдут в понедельник, 11 марта.
Отметим, что схожие праздничные дни были в феврале: тогда День защитника Отечества пришёлся на пятницу.
Следующие праздничные выходные ждут россиян в мае. Жители страны будут отдыхать 1 мая, в День труда, и 9 мая, в День Победы. При этом 8 мая, среда, будет сокращённым рабочим днём — до 17:00.