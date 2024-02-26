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Published Сегодня, 10:02

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Updated Сегодня, 10:02

Пожар

Праздничные выходные закончились спасением одного мужчины и гибелью другого

26 февраля 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

Пенсионер погиб во время пожара в Белгородской области

Один человек на прошлой неделе погиб в регионе во время пожаров. Ещё одного белгородца удалось спасти. Подробности сообщили в областном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области на прошлой неделе зарегистрировали 22 пожара. Один из них закончился трагедией — погиб пенсионер.

Происшествие случилось в селе Лозная Ровеньского района 25 февраля. В огне погиб местный житель 1940 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.

23 февраля в Белгороде загорелся жилой дом на улице Апанасенко. Личный состав пожарно-спасательной части спас мужчину 1986 года рождения. Причины пожара также не уточняются.

Ранее в регионе во время пожаров погибли два человека. В Красненском районе в селе Богословка в огне погиб мужчина 1972 года рождения. Ещё одна трагедия произошла в Томаровке. Кроме того, в Терновке Яковлевского горокруга загорелся строительный вагончик — пострадали двое мужчин.

Двое мужчин едва не погибли в горевшем вагончике под Белгородом
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Пенсионер#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых#Погибший
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