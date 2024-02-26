Праздничные выходные закончились спасением одного мужчины и гибелью другого

Ранее в регионе во время пожаров погибли два человека. В Красненском районе в селе Богословка в огне погиб мужчина 1972 года рождения. Ещё одна трагедия произошла в Томаровке. Кроме того, в Терновке Яковлевского горокруга загорелся строительный вагончик — пострадали двое мужчин.