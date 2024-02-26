Праздничные выходные закончились спасением одного мужчины и гибелью другого

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
В Белгородской области на прошлой неделе зарегистрировали 22 пожара. Один из них закончился трагедией — погиб пенсионер.
Происшествие случилось в селе Лозная Ровеньского района 25 февраля. В огне погиб местный житель 1940 года рождения. О причинах возгорания не сообщается.
23 февраля в Белгороде загорелся жилой дом на улице Апанасенко. Личный состав пожарно-спасательной части спас мужчину 1986 года рождения. Причины пожара также не уточняются.
Ранее в регионе во время пожаров погибли два человека. В Красненском районе в селе Богословка в огне погиб мужчина 1972 года рождения. Ещё одна трагедия произошла в Томаровке. Кроме того, в Терновке Яковлевского горокруга загорелся строительный вагончик — пострадали двое мужчин.