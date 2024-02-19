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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Пожар

Двое мужчин едва не погибли в горевшем вагончике под Белгородом

19 февраля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

За неделю в Белгородской области в огне погибли два человека

На территории региона на прошлой неделе зарегистрировали 19 пожаров. В результате двух происшествий погибли люди, в одном — пострадали. Спасти удалось также женщину с маленьким ребёнком, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

На прошлой неделе в Белгородской области зарегистрировали 19 пожаров. В двух случаях возгорания привели к трагедии. Пострадали два человека, ещё четверых удалось спасти, в том числе маленького ребёнка.

12 февраля в Белгороде загорелась трёхкомнатная квартира. Сотрудники МЧС спасли находившихся в помещении мужчину и женщину. Также спасти удалось женщину с ребёнком 2022 года рождения — они находились в квартире этажом выше. Всего из дома эвакуировали 30 человек.

В этот же в Красненском районе в селе Богословка в огне погиб мужчина 1972 года рождения. На следующий день, 13 февраля, при пожаре в трёхэтажном доме погибла женщина 1952 года рождения. Трагедия случилась в Томаровке.

Ещё один инцидент произошёл в Терновке Яковлевского округа 16 февраля. Загорелся строительный вагончик. Пострадали мужчины 1966 года рождения и 1983 года рождения.

Двухлетнего ребёнка спасли из огня в Белгороде, ещё 30 человек эвакуировали
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#Белгородская область#Происшествия#МЧС#Пожар#Пострадавшие#Возгорание#Погибшие#Красненский район#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
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