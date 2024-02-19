Двое мужчин едва не погибли в горевшем вагончике под Белгородом

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На прошлой неделе в Белгородской области зарегистрировали 19 пожаров. В двух случаях возгорания привели к трагедии. Пострадали два человека, ещё четверых удалось спасти, в том числе маленького ребёнка.
12 февраля в Белгороде загорелась трёхкомнатная квартира. Сотрудники МЧС спасли находившихся в помещении мужчину и женщину. Также спасти удалось женщину с ребёнком 2022 года рождения — они находились в квартире этажом выше. Всего из дома эвакуировали 30 человек.
В этот же в Красненском районе в селе Богословка в огне погиб мужчина 1972 года рождения. На следующий день, 13 февраля, при пожаре в трёхэтажном доме погибла женщина 1952 года рождения. Трагедия случилась в Томаровке.
Ещё один инцидент произошёл в Терновке Яковлевского округа 16 февраля. Загорелся строительный вагончик. Пострадали мужчины 1966 года рождения и 1983 года рождения.