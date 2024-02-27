День отказа от скучной работы и буквы Ы: необычные праздники в 2024 году

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Итак, что принесёт 2024 год? Много праздничных дней. Не только типа «Дня выпускания хлопушек на свободу», который, кстати отмечают 1 января, но и более официальных. Что ж, посмотрим, какие красные и не очень дни календаря нас всех ждут.
Март начнётся со Всемирного дня комплимента. 2 марта — день считания ворон, а на последующей неделе ждёт день коктейля «Московский мул», день «Сделай что-нибудь», Всенародный праздник без названия, борьбы с мировой безработицей, именины телефонного аппарата, день весенних крыльев, фрикаделек и упаковки вашего обеда. Понедельник на следующий день, так что резонно.
А 14 марта пройдёт под эгидой дня безобразно хорошего настроения, поэтому нужно будет быть готовым. 21 марта будет детский праздник — день абсолютно невероятных детей. Позвать весну можно будет 26 марта — это день отправки весточки весне на воздушном шарике.
Если 1 апреля над вами подшутит кто-то в пустой квартире (и это точно не вы сами), то не беспокойтесь, ведь в этот день ещё и пробуждается домовой. Вероятно, шутником окажется именно он. На работе в качестве домового можете побыть и вы — это день веселья на работе. На следующий день планируется тоже занятное событие — апельсиновых сосулек. А потом, 3 апреля, — день отказа от скучной работы. Уже 4 апреля редакция Бел.Ру будет ожидать поздравлений — в день «Обними журналиста».
К середине месяца можно будет переодеться в день сброса зимней шкурки и попробовать поймать настрой на успокоение в день общения с духом безмятежности. Как раз перед 20 апреля — днём поисков смысла жизни. В тот же день придётся чисто символически и поохотиться на королевского кракозябра, как сообщается в календаре.
Май. Праздник Весны и Труда, оказывается, делится торжеством и с днём покатушек с ветром. В пятницу ожидается день паранормальных явлений. И нет, не в пятницу 13-го, а 3 мая. А вот 5 мая стоит уделить внимание своему велосипеду, если он есть. Это день благословения велосипедов.
Кстати, если кто-то мечтал о такой няне, как Мэри Поппинс, то 11 мая можно будет попробовать её дождаться, в день ожидания Мэри Поппинс. Далее, 16 мая — день танцев с привидениями, 18 мая — день без грязной посуды, 23 мая — праздник жевальщиков стирательных резинок, 26 мая — большого напора, 30 мая — день окрошки и жёлтых носов от одуванчиков.
Официальные нерабочие дни весной: 8 марта, а также 1, 9 и 10 мая.
1 июня, как оказывается, не только детский день, но и Всемирный день родителей. А также Международный день настольных игр и оливок. 2 июня можно будет устроить себе разгрузочный день — это день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Только вот и падающих шкафов придётся опасаться. В их «профессиональный» праздник.
6 июня можно будет немного понастальгировать, ведь это день рождения «тетриса». Следом ещё один забавный праздник — день кувыркальщиков. 10 июня тоже станет днём некоторой ностальгии, т.к в эту дату свой день рождения празднует киностудия «Союзмультфильм».
В середине июня, 16-го числа, нужно не забыть поздравить медслужащих и отцов. Это День медицинского работника и День отца. Конец месяца становится мистическим с такими праздниками, как день спиритизма, фей, оживания музеев, тайных посланий и подмигивания кошкам.
2 июля — Всемирный день собак. 4 июля ещё один необычный день — день приготовления яичницы на тротуаре и отмазывания. Зато следующий — день трудоголиков. 13 июля выдастся немного загадочным. Хоть это и Международный день головоломок, это ещё и день поиска за углом. Чего? Непонятно. Вероятно, тогда и выясним. А вот 15 июля отмечено как день русской лени. В противоположность — день трудяги, 22 июля.
В том же месяце встретятся также день поворачивания налево, бутылки мира, прогулки с домашними растениями, необычных инструментов и малинового пирога.
Помните маленького растрёпанного домовёнка Кузю? А его сундук со сказками? Так вот, 4 августа — день заветного сундучка. 11 августа отмечается день святой Клары, которая считается покровительницей телевидения.
В один и тот же день, 15 августа, заявлены день расслабления и день неудач. С одной стороны — довольно спорный, но с другой — можно будет и не так сильно расстроиться из-за неудач. Просто расслабиться и жить дальше. 17 августа не менее забавная дата — день лысых ёжиков. Надеемся, что в этот день ни один ёжик не пострадает.
23 августа — день недорогих авиабилетов, 25 августа — профессиональный праздник Дедов Морозов, а 28 августа — День котлет в Костроме.
Официальный нерабочий день летом — 12 июня, в День России. В Белгородской области выходным будет и 12 июля — день Прохоровской битвы.
1 сентября не только день знаний и шахмат, но и день рождения осени. А также день благодарности рыжему коту. Много и осенью «вкусных» дней. 3 сентября — сырных гренок, 5 сентября — сырной пиццы, 7 сентября — салями. 12 сентября, что тоже очень интересно, — день виртуальной бутылки.
15 сентября хоть и не выпадает на ночь с четверга на пятницу, но многие считают, что и с субботы на воскресенье можно увидеть вещие сны. 15 сентября — день совпадений снов. Так что, если увидите вещий сон и сможете найти человека, который видел тот же сон, то будущее может быть и сбудется.
Что ещё есть в первый месяц осени интересного? День щекотунчиков, выгуливания настроения, общественнополезного человека, русского единения, собак в политике, лучшего завтрака, осеннего одиночества и счастливого гуся.
Итак, следующий месяц. 2 октября — день имени вашей машины и Всемирный день без алкоголя. 4 октября, в день улучшения вашего офиса, стоит задуматься об уборке на работе и обновлении интерьера. Может, купить картину или забавную статуэтку?
6 октября — это день безумного шляпника. Теперь понятно, почему в этот же день отмечают и висение на люстре. Очень безумная дата. Как и 14 октября — день «Будь лысым и свободным». Интересно и 25 октября — Самый мрачный день. Придётся подождать и проверить.
Последний месяц осени, ноябрь. Предвестник холодов. Не просто так 8 ноября — день первых признаков зимы, а 9 ноября — дарения огня семи греющим свечкам. Возвращаемся к пицце. 12 ноября — день пиццы со всем подряд кроме анчоусов.
18 ноября свой День рождения отмечает Дед Мороз. А ещё это день принцесс. Следующее число — день плюшевого мишки в России. Не обошлось без ёжиков и тут. Только теперь не лысых, а пьяных. Это — 28 ноября.
А далее — декабрь и множество новогодних выходных.
1 декабря — Международный день невролога. На следующий день — день дворняги и пушистой нежности. И день шлёпанцев в Новой Зеландии.
4 декабря немного противоречивый по своему названия праздник — день душистых носков. А 6 декабря ещё один день рождения. У микроволновой печи. 10 декабря тоже довольно интересное — день засандаленных. Кстати, праздник живота, действительно, существует, а отмечают его 13 декабря.
15 декабря — ещё один странный день. Во-первых, потому что это ночь валяния под лавкой. А во-вторых, это ещё и день приручения уличных фонарей. Наводит на некоторые нетрезвые мысли. 30 декабря — дата предновогодняя. Может быть именно поэтому это ещё и праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту?
1 января — Новый год и всемирный день мира. А ещё это первый день официальных новогодних выходных. 5 января выделили для того, чтобы немного отдохнуть и отойти от новогоднего стола. Это Международный разгрузочный день. 11 января — день прыгания по лужам и обрызгивания друзей. Вероятно, знающие о таком празднике знакомые вряд ли согласятся на прогулки в этот день.
14 января — день «Приберитесь в своём доме». Да, после новогодних выходных стоит задуматься и об этом. Только вот 17 января отмечено как Судный день в календаре праздников. Так стоит ли всё-таки проводить уборку? Философский вопрос. И дело принципа. А 25 января — день несочетаемых цветов в одежде. Хороший повод попробовать воплотить в жизнь все самые смелые образы.
Да, зима почти закончилась. Но у белгородцев есть ещё несколько дней февраля. Кстати, последний зимний месяц встречал днём Робинзона Крузо, 2 февраля — день ежа и буквы Ы, а 3 февраля — волшебства варежек на резинке. Ностальгический праздник для многих. Волшебство, действительно, было. Особенно повезло тем, кто успел получить незабываемый «шлёп» от той самой резинки или умудрился примёрзнуть варежками к чему-то металлическому.
В этом же месяце можно было отметить день «Смейся и богатей», день «апростохорошо», день безумного желудка, бродячих дверей, осведомлённости о холостом образе жизни, фаршированной крабами камбалы, булочек с повидлом.
Ещё парочка февральских интересных праздников. 8 февраля — день нирваны. Наконец-то появится повод почти официально дать себе отдохнуть и расслабиться. Особенно, если дата выпадает на середину рабочей недели. К тому же, это ещё и день «Смейся и богатей».
13 февраля — праздник для уфологов. Это день внеземной культуры. 16 февраля — день помощи ворчунам. Возможно, что и при этом они будут ворчать, но попытаться стоит.
Кстати, многие скучают по временам, когда Плутон всё ещё считали планетой. 18 февраля — день Плутона. 24 января, скорее всего, ментальный собрат дня безумного шляпника. 24 февраля — праздник съехавшей крыши. Хорошо, если в переносном значении. Зимой проблемы с кровлей не очень хочется иметь. 27 февраля — день улыбок глазами, клубники и оптимиста. 28 февраля — шоколадного суфле, сна в общественных местах и день Кащея-Чернобога.
А вот и более официальные и профессиональные праздники. 27 февраля — День Сил специальных операций, Международный день белого медведя, 28-го числа — Международный день редких заболеваний.
Официальных нерабочих дней зимой 2025 года будет восемь:
Ну и куда без официальных выходных? Ранее редакция Бел.Ру подготовила материал, где собраны все нерабочие дни в 2024 году.