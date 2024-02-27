День отказа от скучной работы и буквы Ы: необычные праздники в 2024 году

Если 1 апреля над вами подшутит кто-то в пустой квартире (и это точно не вы сами), то не беспокойтесь, ведь в этот день ещё и пробуждается домовой. Вероятно, шутником окажется именно он. На работе в качестве домового можете побыть и вы — это день веселья на работе. На следующий день планируется тоже занятное событие — апельсиновых сосулек. А потом, 3 апреля, — день отказа от скучной работы. Уже 4 апреля редакция Бел.Ру будет ожидать поздравлений — в день «Обними журналиста».