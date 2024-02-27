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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Праздники

День отказа от скучной работы и буквы Ы: необычные праздники в 2024 году

27 февраля 2024, 11:13
Фото: 1MI
Праздники

Белгородцам рассказали о необычные праздниках в 2024 году

Официальные выходные закончились, но «шоу должно продолжаться», как пели Queen. Так что для тех, кого праздники не отпускают целый год, найдётся повод на каждый день. Можно найти даже день летающих свинок или чемодана. А среди праздников в России — день гранёного стакана и трубопроводных войск.

Итак, что принесёт 2024 год? Много праздничных дней. Не только типа «Дня выпускания хлопушек на свободу», который, кстати отмечают 1 января, но и более официальных. Что ж, посмотрим, какие красные и не очень дни календаря нас всех ждут.

Праздники весной

Март начнётся со Всемирного дня комплимента. 2 марта — день считания ворон, а на последующей неделе ждёт день коктейля «Московский мул», день «Сделай что-нибудь», Всенародный праздник без названия, борьбы с мировой безработицей, именины телефонного аппарата, день весенних крыльев, фрикаделек и упаковки вашего обеда. Понедельник на следующий день, так что резонно.

А 14 марта пройдёт под эгидой дня безобразно хорошего настроения, поэтому нужно будет быть готовым. 21 марта будет детский праздник — день абсолютно невероятных детей. Позвать весну можно будет 26 марта — это день отправки весточки весне на воздушном шарике.

Если 1 апреля над вами подшутит кто-то в пустой квартире (и это точно не вы сами), то не беспокойтесь, ведь в этот день ещё и пробуждается домовой. Вероятно, шутником окажется именно он. На работе в качестве домового можете побыть и вы — это день веселья на работе. На следующий день планируется тоже занятное событие — апельсиновых сосулек. А потом, 3 апреля, — день отказа от скучной работы. Уже 4 апреля редакция Бел.Ру будет ожидать поздравлений — в день «Обними журналиста».

К середине месяца можно будет переодеться в день сброса зимней шкурки и попробовать поймать настрой на успокоение в день общения с духом безмятежности. Как раз перед 20 апреля — днём поисков смысла жизни. В тот же день придётся чисто символически и поохотиться на королевского кракозябра, как сообщается в календаре.

Май. Праздник Весны и Труда, оказывается, делится торжеством и с днём покатушек с ветром. В пятницу ожидается день паранормальных явлений. И нет, не в пятницу 13-го, а 3 мая. А вот 5 мая стоит уделить внимание своему велосипеду, если он есть. Это день благословения велосипедов.

Кстати, если кто-то мечтал о такой няне, как Мэри Поппинс, то 11 мая можно будет попробовать её дождаться, в день ожидания Мэри Поппинс. Далее, 16 мая — день танцев с привидениями, 18 мая — день без грязной посуды, 23 мая — праздник жевальщиков стирательных резинок, 26 мая — большого напора, 30 мая — день окрошки и жёлтых носов от одуванчиков.

Официальные нерабочие дни весной: 8 марта, а также 1, 9 и 10 мая.

МартМарт
АпрельАпрель
МайМай
Март
Фото: «ABC 2 Home»

Праздники летом

1 июня, как оказывается, не только детский день, но и Всемирный день родителей. А также Международный день настольных игр и оливок. 2 июня можно будет устроить себе разгрузочный день — это день здорового питания и отказа от излишеств в еде. Только вот и падающих шкафов придётся опасаться. В их «профессиональный» праздник.

6 июня можно будет немного понастальгировать, ведь это день рождения «тетриса». Следом ещё один забавный праздник — день кувыркальщиков. 10 июня тоже станет днём некоторой ностальгии, т.к в эту дату свой день рождения празднует киностудия «Союзмультфильм».

В середине июня, 16-го числа, нужно не забыть поздравить медслужащих и отцов. Это День медицинского работника и День отца. Конец месяца становится мистическим с такими праздниками, как день спиритизма, фей, оживания музеев, тайных посланий и подмигивания кошкам.

2 июля — Всемирный день собак. 4 июля ещё один необычный день — день приготовления яичницы на тротуаре и отмазывания. Зато следующий — день трудоголиков. 13 июля выдастся немного загадочным. Хоть это и Международный день головоломок, это ещё и день поиска за углом. Чего? Непонятно. Вероятно, тогда и выясним. А вот 15 июля отмечено как день русской лени. В противоположность — день трудяги, 22 июля.

В том же месяце встретятся также день поворачивания налево, бутылки мира, прогулки с домашними растениями, необычных инструментов и малинового пирога.

Помните маленького растрёпанного домовёнка Кузю? А его сундук со сказками? Так вот, 4 августа — день заветного сундучка. 11 августа отмечается день святой Клары, которая считается покровительницей телевидения.

В один и тот же день, 15 августа, заявлены день расслабления и день неудач. С одной стороны — довольно спорный, но с другой — можно будет и не так сильно расстроиться из-за неудач. Просто расслабиться и жить дальше. 17 августа не менее забавная дата — день лысых ёжиков. Надеемся, что в этот день ни один ёжик не пострадает.

23 августа — день недорогих авиабилетов, 25 августа — профессиональный праздник Дедов Морозов, а 28 августа — День котлет в Костроме.

Официальный нерабочий день летом — 12 июня, в День России. В Белгородской области выходным будет и 12 июля — день Прохоровской битвы.

ЯичницаЯичница
Яичница
Фото: 1MI

Праздники осенью

1 сентября не только день знаний и шахмат, но и день рождения осени. А также день благодарности рыжему коту. Много и осенью «вкусных» дней. 3 сентября — сырных гренок, 5 сентября — сырной пиццы, 7 сентября — салями. 12 сентября, что тоже очень интересно, — день виртуальной бутылки.

15 сентября хоть и не выпадает на ночь с четверга на пятницу, но многие считают, что и с субботы на воскресенье можно увидеть вещие сны. 15 сентября — день совпадений снов. Так что, если увидите вещий сон и сможете найти человека, который видел тот же сон, то будущее может быть и сбудется.

Что ещё есть в первый месяц осени интересного? День щекотунчиков, выгуливания настроения, общественнополезного человека, русского единения, собак в политике, лучшего завтрака, осеннего одиночества и счастливого гуся.

Итак, следующий месяц. 2 октября — день имени вашей машины и Всемирный день без алкоголя. 4 октября, в день улучшения вашего офиса, стоит задуматься об уборке на работе и обновлении интерьера. Может, купить картину или забавную статуэтку?

6 октября — это день безумного шляпника. Теперь понятно, почему в этот же день отмечают и висение на люстре. Очень безумная дата. Как и 14 октября — день «Будь лысым и свободным». Интересно и 25 октября — Самый мрачный день. Придётся подождать и проверить.

Последний месяц осени, ноябрь. Предвестник холодов. Не просто так 8 ноября — день первых признаков зимы, а 9 ноября — дарения огня семи греющим свечкам. Возвращаемся к пицце. 12 ноября — день пиццы со всем подряд кроме анчоусов.

18 ноября свой День рождения отмечает Дед Мороз. А ещё это день принцесс. Следующее число — день плюшевого мишки в России. Не обошлось без ёжиков и тут. Только теперь не лысых, а пьяных. Это — 28 ноября.

А далее — декабрь и множество новогодних выходных.

ПиццаПицца
Пицца
Фото: 1MI

Праздники зимой

1 декабря Международный день невролога. На следующий день — день дворняги и пушистой нежности. И день шлёпанцев в Новой Зеландии.

4 декабря немного противоречивый по своему названия праздник — день душистых носков. А 6 декабря ещё один день рождения. У микроволновой печи. 10 декабря тоже довольно интересное — день засандаленных. Кстати, праздник живота, действительно, существует, а отмечают его 13 декабря.

15 декабря — ещё один странный день. Во-первых, потому что это ночь валяния под лавкой. А во-вторых, это ещё и день приручения уличных фонарей. Наводит на некоторые нетрезвые мысли. 30 декабря — дата предновогодняя. Может быть именно поэтому это ещё и праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту?

1 января — Новый год и всемирный день мира. А ещё это первый день официальных новогодних выходных. 5 января выделили для того, чтобы немного отдохнуть и отойти от новогоднего стола. Это Международный разгрузочный день. 11 января — день прыгания по лужам и обрызгивания друзей. Вероятно, знающие о таком празднике знакомые вряд ли согласятся на прогулки в этот день.

14 января — день «Приберитесь в своём доме». Да, после новогодних выходных стоит задуматься и об этом. Только вот 17 января отмечено как Судный день в календаре праздников. Так стоит ли всё-таки проводить уборку? Философский вопрос. И дело принципа. А 25 января — день несочетаемых цветов в одежде. Хороший повод попробовать воплотить в жизнь все самые смелые образы.

Да, зима почти закончилась. Но у белгородцев есть ещё несколько дней февраля. Кстати, последний зимний месяц встречал днём Робинзона Крузо, 2 февраля — день ежа и буквы Ы, а 3 февраля — волшебства варежек на резинке. Ностальгический праздник для многих. Волшебство, действительно, было. Особенно повезло тем, кто успел получить незабываемый «шлёп» от той самой резинки или умудрился примёрзнуть варежками к чему-то металлическому.

В этом же месяце можно было отметить день «Смейся и богатей», день «апростохорошо», день безумного желудка, бродячих дверей, осведомлённости о холостом образе жизни, фаршированной крабами камбалы, булочек с повидлом.

Ещё парочка февральских интересных праздников. 8 февраля — день нирваны. Наконец-то появится повод почти официально дать себе отдохнуть и расслабиться. Особенно, если дата выпадает на середину рабочей недели. К тому же, это ещё и день «Смейся и богатей».

13 февраля — праздник для уфологов. Это день внеземной культуры. 16 февраля — день помощи ворчунам. Возможно, что и при этом они будут ворчать, но попытаться стоит.

Кстати, многие скучают по временам, когда Плутон всё ещё считали планетой. 18 февраля — день Плутона. 24 января, скорее всего, ментальный собрат дня безумного шляпника. 24 февраля — праздник съехавшей крыши. Хорошо, если в переносном значении. Зимой проблемы с кровлей не очень хочется иметь. 27 февраля — день улыбок глазами, клубники и оптимиста. 28 февраля — шоколадного суфле, сна в общественных местах и день Кащея-Чернобога.

А вот и более официальные и профессиональные праздники. 27 февраля — День Сил специальных операций, Международный день белого медведя, 28-го числа — Международный день редких заболеваний.

Официальных нерабочих дней зимой 2025 года будет восемь:

Официальные нерабочие дни в января и феврале 2025 годаОфициальные нерабочие дни в января и феврале 2025 года
Официальные нерабочие дни в января и феврале 2025 года
Фото: 1MI

Ну и куда без официальных выходных? Ранее редакция Бел.Ру подготовила материал, где собраны все нерабочие дни в 2024 году.

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