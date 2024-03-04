bel.ru
ГлавноеВсе новости

Длинные выходные

Выбрать дату
2024
Немного потрудиться — и снова длинные выходные: началась короткая рабочая неделя
Уже в эту пятницу отметят Международный женский день. В этот день женщины не только получат подарки и внимание от близких, но и проведут больше времени дома: рабочая неделя будет короткой.
4 марта, 06:36
2023
Белгородцев ждут длинные выходные
В пятницу, 3 ноября, жителей страны ждёт сокращённый рабочий день, а с субботы по понедельник — выходные дни. Связан отдых с празднованием Дня народного единства.
30 октября 2023, 08:22
Длинные выходные ожидают белгородцев в честь Дня России
В этом году праздник выпал на понедельник. Отдыхать жители страны будут с 10 по 12 июня.
9 июня 2023, 06:51
Белгородцев ожидает короткая рабочая неделя
Рабочие дни будут со 2 по 5 мая, а затем ожидается четыре выходных. Следующие длинные выходные ждут россиян в июне.
2 мая 2023, 07:04
Сколько выходных дней ожидает белгородцев в мае
Рабочими в первую неделю мая будут четыре дня, во вторую — три. Остальное — выходные и праздники.
20 апреля 2023, 11:20
Следующая рабочая неделя для белгородцев будет короткой
3 марта 2023, 11:36

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика