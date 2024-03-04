Безработных в Белгородской области оказалось больше, чем у регионов-соседей

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Уровень безработицы в Белгородской области по состоянию на четвёртый квартал 2023 года составил 3,4%. Он снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По состоянию на третий квартал прошлого года среднее время поиска работы в регионе составляло 6,2 месяца.
Белгородская область в рейтинге отстала от всех соседей по Центральному Черноземью. Курская область вошла в топ-20 субъектов РФ с наименьшим уровнем безработицы. Показатель составил 2,1% и снизился на 0,2 процентных пункта. Среднее время поиска работы составило 4,7 месяца.
Липецкая область в рейтинге оказалась 40-й. Уровень безработицы в регионе составил 2,7% и снизился сразу на 1,1 процентных пункта. В среднем на поиск работы там тратят 5,4 месяца.
Уровень безработицы в Тамбовской области равняется 2,8% — на 0,5% меньше к аналогичному периоду 2022 года. На поиск работы соискатели потратят в среднем 6,5 месяца.
В Воронежской области безработица равняется 2,9% — на 0,4 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом. Чтобы найти работу, в соседнем регионе потребуется 5,6 месяца.
Добавим, что Белгородская область отстала и от общероссийского показателя. В стране уровень безработицы составил 2,9% и снизился на 0,8 процентных пункта. Россияне в среднем на поиски работы тратят 5,6 месяца.
Ранее сообщалось, что Белгородчина не вошла в число регионов с наибольшим дефицитом кадров. На каждого безработного белгородца приходится шесть вакансий. Аналогичная ситуация оказалась и в соседней Курской области.