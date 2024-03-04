Безработных в Белгородской области оказалось больше, чем у регионов-соседей

Уровень безработицы в Белгородской области по состоянию на четвёртый квартал 2023 года составил 3,4%. Он снизился на 0,2 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По состоянию на третий квартал прошлого года среднее время поиска работы в регионе составляло 6,2 месяца.