Белгород держит один из лучших показателей снижения безработицы: картина рынка труда

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Согласно отчёту Елены Батановой на еженедельном заседании правительства, рынок труда Белгородской области можно охарактеризовать следующим образом — «стабильный, без резких отклонений в одну или в другую сторону».
Как сообщила министр социальной защиты населения и труда, численность зарегистрированных безработных белгородцев за прошедшие 8 месяцев 2023 года, по сравнению с периодом 2022 года, снизилась на 601 человека (3458 безработных — за 2022 год, 2857 — за 8 месяцев 2023 года). Уровень регистрируемой безработицы также имеет тенденцию к снижению — на сегодня он составил 0,35%. А 0,39% составил в прошлом году. Это один из самых лучших показателей по стране, о чём также упоминала Елена Батанова в своём прошлом выступлении. Регион продолжает держать позицию.
По количеству актуальных вакансий также имеются свои изменения. Сейчас это порядка 21 тысячи предложений. 7,5 тыс вакансий от 1064 работодателей созданы для того, чтобы трудоустроить несовершеннолетних. Особенно в летне-каникулярные периоды.
Стоит отметить, что численность граждан, обратившихся по вопросу трудоустройства в этом году — 45 743. А из полутора миллионов жителей Белгорода экономически активными являются 824,7 тысячи человек.
Что касается рынка труда приграничных районов области, где особая ситуация, там процент трудоустройства обратившихся достаточно высокий, поделилась Елена Батанова. Наблюдается от 84% до 97% трудоустройства в Борисовском районе — и в среднем по всем муниципалитетам. От 84% — зафиксировано в Шебекинском округе, что связано с особенностями территории. На сегодняшний день не все крупные работодатели в Шебекинском городском округе вышли на прежние мощности работоспособности. Отдельные предприятия открыли свои площадки на территориях других муниципалитетов. Ситуация в Шебекино сложная, отметила министр.
За 8 месяцев ситуация по работникам находящимся в простое выправилась на порядок. Практически в три раза уменьшилось число. Если сейчас это 1244 человека, то до этого было 3355 человек. По понятным причинам, основная масса приходится на Шебекенский городской округ. Также на удалёнке пока 681 человек. В целом видим, что экономика выправляется и входит в русло своей текущей деятельности.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области
Также сообщается, что меры по стабилизации рынка труда принимаются в том числе и на уровне страны. Из госбюджета выделяются средства в том числе и для Белгородской области. Вместе с этим традиционно выделяются средства и в бюджете области на создание общественных работ и на организацию временных работ. Со своей стороны федерация поддерживает наём граждан, обучение и переподготовку. Здесь же, отметила чиновница, социальные контракты играют свою положительную роль, потому что особое внимание уделяется направлениям по трудоустройству и переобучению.
Создание новых рабочих мест — один из показателей развития экономики. Направления, в которых созданы новые и постоянные рабочие места по области, включили в себя не только сферу торговли и сферу услуг. Вакансии предлагают предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, а также строительство и сельское хозяйство. Состояние по индивидуальным предпринимателям — более одной тысячи новых мест. Елена Батанова вновь отметила эффективность социальных контрактов, потому что люди открывают ИП и официально регистрируются.
Министр социальной защиты добавила, что уже сегодня необходимо начинать прорабатывать с работодателями на уровне всех муниципальных образований вопрос минимальной заработной платы. Потому что с первого января 2024 года увеличивается минимальный размер оплаты труда — 19 242 рубля.
Это достаточно весомый подъём (практически на 3 тысячи). Поэтому необходимо, чтобы работодатели вовремя сориентировались и не допустили ни в коем случае снижения заработной платы. Это также акцент на то, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень средней заработной платы.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда Белгородской области