Белгород держит один из лучших показателей снижения безработицы: картина рынка труда

Также сообщается, что меры по стабилизации рынка труда принимаются в том числе и на уровне страны. Из госбюджета выделяются средства в том числе и для Белгородской области. Вместе с этим традиционно выделяются средства и в бюджете области на создание общественных работ и на организацию временных работ. Со своей стороны федерация поддерживает наём граждан, обучение и переподготовку. Здесь же, отметила чиновница, социальные контракты играют свою положительную роль, потому что особое внимание уделяется направлениям по трудоустройству и переобучению.