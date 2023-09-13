Нужны особые условия: уровень безработицы белгородской молодёжи составил 4,6%

Как сообщила министр, уровень безработицы среди белгородцев 15-29 лет на данный момент составляет 4,6%. С начала 2023 года количество граждан в возрасте 23-27 лет, обратившихся в службу занятости, составило 555 человек (в том числе с июня — 214 человек), трудоустроено из них на сегодня уже 363 человека (в том числе с июня — 160). Число граждан от 18 до 35 лет, обратившихся в службу занятости, составило 2643 человека. А трудоустроено из них сегодня — 1784. Подсчёт подобных данных ведётся для того, чтобы фиксировать, в каком объёме выпускники учебных заведений обращаются в службу занятости, а также отслеживать, насколько эффективно и качественно они получают необходимую помощь и поддержку.