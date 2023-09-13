Нужны особые условия: уровень безработицы белгородской молодёжи составил 4,6%

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Елена Батанова рассказала, что на трудоустройстве молодёжи делается особый акцент на всех уровнях. И в правительстве страны и региона, и в профильных министерствах.
Естественно, это одна из главных тем у нас в области в том числе. Поэтому те показатели, которые мы видим, вносят определенную положительную тенденцию.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда
Как сообщила министр, уровень безработицы среди белгородцев 15-29 лет на данный момент составляет 4,6%. С начала 2023 года количество граждан в возрасте 23-27 лет, обратившихся в службу занятости, составило 555 человек (в том числе с июня — 214 человек), трудоустроено из них на сегодня уже 363 человека (в том числе с июня — 160). Число граждан от 18 до 35 лет, обратившихся в службу занятости, составило 2643 человека. А трудоустроено из них сегодня — 1784. Подсчёт подобных данных ведётся для того, чтобы фиксировать, в каком объёме выпускники учебных заведений обращаются в службу занятости, а также отслеживать, насколько эффективно и качественно они получают необходимую помощь и поддержку.
Согласно отчёту Елены Батановой, если взять состояние с июня месяца, как раз после окончания учёбы студентами, то 75% обратившихся получили поддержку и были трудоустроены. Это 160 человек. Согласно предоставленным в отчёте данным, в 2023 году общее число белгородских выпускников — 13 740 человек. 4823 из них получили высшее профессиональное образование, а 8917 — среднее профессиональное.
Также министерством делается акцент на долгосрочную программу по содействию занятости молодёжи, которая была принята по постановлению правительства Белгородской области сроком до 2030 года. Несмотря на достаточно неплохие показатели, как заявила Елена Батанова, всё ещё сохраняется необходимость в создании правительством и работодателями дополнительных посылов в долгосрочной перспективе для того, чтобы молодёжь региона после окончания учебных заведений получала помощь в случае необходимости трудоустройства. Это должно повлиять на снижение оттока молодёжи, находящейся в поиске места работы, из Белгородской области.
Поэтому существует несколько направлений по этой программе, которые сегодня внедряются на региональном уровне. Согласно программе, к 2030 году планируется добиться 100% по трудоустройству белгородской молодёжи. А также снижение периода поиска работы. Сейчас для молодёжи этот срок — примерно 6 месяцев. Как сообщается, планируется сокращение до полутора месяцев, потому что «ждать дольше просто нельзя».
В связи с тем, что долгосрочную программу по содействию занятости молодёжи приняли на уровне области, министр видит необходимость в том, чтобы на уровне муниципалитетов также были подготовлены и внедрены собственные программы либо планы муниципальных мероприятий.
Потому что всё-таки мы понимаем, что сегодня ценность опять вернулась к кандидатам зрелого возраста. Поэтому для молодёжи нужно определённые условия создавать.
Елена Батанова, министр социальной защиты населения и труда
Отметим, что на еженедельном оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков акцентировал внимание на вопросе занятости подростков. На текущей неделе планируют провести анализ возможностей и качества трудоустройства несовершеннолетних в отдельных муниципалитетах региона. Планируется узнать, как главы муниципальных образований поддерживают свою молодёжь отдельно от правительственных программ по области. К тем главам, которые не занимаются решением данной проблемы, губернатор обещал обратиться с вопросом — почему этой работы нет?
Также напомним, министр социальной защиты населения и труда рассказала, что экономика региона восстанавливается и развивается, а Белгород демонстрирует стабильное снижение безработицы.