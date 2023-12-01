Безработица, рост цен и интернет: что мешает Белгороду стать «городом возможностей»?

В стратегии развития Белгорода до 2030 года провели SWOT-анализ, в котором выявили сильные и слабые стороны жизни в городе, а также возможности и угрозы. О первых двух мы рассказали здесь. Слабых сторон, к сожалению, оказалось больше. А что касается тех самых возможностей, которые должны стать базой для развития города, их в полтора раза больше, чем угроз.