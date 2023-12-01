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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Белгород

Безработица, рост цен и интернет: что мешает Белгороду стать «городом возможностей»?

1 декабря 2023, 14:26
Фото: 1MI
Белгород

В Белгороде разнообразие форм диалога с властью может стать угрозой развития

На последней сессии горсовета представили проект стратегии развития города на ближайшие семь лет, по которому главной миссией обозначили «созидание города возможностей». Но также обозначили угрозы, которые могут мешать этому «созиданию».

В стратегии развития Белгорода до 2030 года провели SWOT-анализ, в котором выявили сильные и слабые стороны жизни в городе, а также возможности и угрозы. О первых двух мы рассказали здесь. Слабых сторон, к сожалению, оказалось больше. А что касается тех самых возможностей, которые должны стать базой для развития города, их в полтора раза больше, чем угроз.

Белгород, по мнению мэрии, может стать городом возможностей в первую очередь за счёт повышения качества жизни горожан и «выгодного географического положения». При этом в угрозах обозначили «нестабильную геополитическую ситуацию» и «повышенные риски в сфере безопасности».

На такие проблемы, как рост цен и уровня безработицы и нехватку квалифицированных кадров, в стратегии «отвечают» возможностями повышения производительности труда и доходов населения от МСП, а также трудоустройством людей, которые вышли из тюрьмы.

Угрозу для развития города видят в навязывании определённых ценностей посредством интернета, которые влияют на «морально-нравственные устои подрастающего поколения», а также в «разнообразии форм диалога горожан с властью». О каком именно разнообразии идёт речь — в документе не указано.

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#Безопасность#Безработица#Качество жизни#Новости Белгорода#Власть#Рост цен#Белгород#Екатерина Никулина#Город возможностей#Геополитическая ситуация
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