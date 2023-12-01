Безработица, рост цен и интернет: что мешает Белгороду стать «городом возможностей»?

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В стратегии развития Белгорода до 2030 года провели SWOT-анализ, в котором выявили сильные и слабые стороны жизни в городе, а также возможности и угрозы. О первых двух мы рассказали здесь. Слабых сторон, к сожалению, оказалось больше. А что касается тех самых возможностей, которые должны стать базой для развития города, их в полтора раза больше, чем угроз.
Белгород, по мнению мэрии, может стать городом возможностей в первую очередь за счёт повышения качества жизни горожан и «выгодного географического положения». При этом в угрозах обозначили «нестабильную геополитическую ситуацию» и «повышенные риски в сфере безопасности».
На такие проблемы, как рост цен и уровня безработицы и нехватку квалифицированных кадров, в стратегии «отвечают» возможностями повышения производительности труда и доходов населения от МСП, а также трудоустройством людей, которые вышли из тюрьмы.
Угрозу для развития города видят в навязывании определённых ценностей посредством интернета, которые влияют на «морально-нравственные устои подрастающего поколения», а также в «разнообразии форм диалога горожан с властью». О каком именно разнообразии идёт речь — в документе не указано.