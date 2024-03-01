Развитие агробизнеса в приграничье: почему Зотова выбрали «Человеком года»?

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» бизнесмен Владимир Зотов получил премию «Агроинвестор года — 2023». Выиграл предприниматель в номинации «Человек года». Церемония награждения проходила в Москве.
В главной номинации Зотов победил за устойчивое развитие агробизнеса на приграничной территории и активную социальную работу компании. Как отметил сам бизнесмен, это награда — для всей ГК «Агро-Белогорье», особенно в непростое для региона время.
Претендентами на победу в номинации, помимо Зотова, были исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов, гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов и другие бизнесмены, работающие в сфере АПК России.
Группа компаний «Агро-Белогорье» основана в 2007 году и входит в число системообразующих организаций России. Свою продукцию холдинг поставляет в 63 региона РФ, а также в Гонконг и Вьетнам.
Ранее Владимира Зотова назвали одним из наиболее богатых людей в Белгородской области. По итогам 2022 года сумма его чистых активов достигла 29,5 млрд рублей.