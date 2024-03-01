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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:19

Награждение Владимира Зотова

Развитие агробизнеса в приграничье: почему Зотова выбрали «Человеком года»?

1 марта 2024, 12:16
Фото: Агроинвестор
Награждение Владимира Зотова

Владимир Зотов стал «Человеком года» по версии «Агроинвестора»

Владелец «Агро-Белогорья» бизнесмен Владимир Зотов получил премию «Агроинвестор года — 2023» в номинации «Человек года». Награждение проходило в Москве.

Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» бизнесмен Владимир Зотов получил премию «Агроинвестор года — 2023». Выиграл предприниматель в номинации «Человек года». Церемония награждения проходила в Москве.

В главной номинации Зотов победил за устойчивое развитие агробизнеса на приграничной территории и активную социальную работу компании. Как отметил сам бизнесмен, это награда — для всей ГК «Агро-Белогорье», особенно в непростое для региона время.

Претендентами на победу в номинации, помимо Зотова, были исполнительный директор ГК «Эфко» Сергей Иванов, гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов и другие бизнесмены, работающие в сфере АПК России.

Группа компаний «Агро-Белогорье» основана в 2007 году и входит в число системообразующих организаций России. Свою продукцию холдинг поставляет в 63 региона РФ, а также в Гонконг и Вьетнам.

Ранее Владимира Зотова назвали одним из наиболее богатых людей в Белгородской области. По итогам 2022 года сумма его чистых активов достигла 29,5 млрд рублей.

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