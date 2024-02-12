«Прощаемся с „Оранжевым островом“». Зотов — о новой сети питания в его парках

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Предприниматель Владимир Зотов рассказал, что было принято решение создать единого пищевого оператора для сети его парков.
Идя навстречу людям, которые говорили, что иногда у нас возникают определённые проблемы с питанием, мы расторгаем договорные отношения со всеми, кто кормил людей в наших парках. Вместо них заходит единый оператор, наш оператор — «Калейдоскоп вкуса». Теперь он будет представлять питание и в Пикник-парке, и в зоопарке, и так далее. Мы и с «Оранжевым островом» прощаемся.
Владимир Зотов
Также бизнесмен поделился планами по открытию ресторана на воде в зоопарке. Назвать его хотят «Лулу» в честь недавно родившей львицы, но вопрос пока лишь на стадии обсуждения.
Компания «Калейдоскоп вкуса» функционирует в Белгороде с апреля 2023 года. Директор фирмы — Мария Ходаковская. Бенефициар — Владимир Зотов, который владеет 85% уставного капитала. Ещё 15% фирмы принадлежат Дмитрию Макарову. Напомним, что Зотову также принадлежат парк «Калейдоскоп», Пикник-Парк, зоопарк, «Парк динозавров» и аквапарк.
«Оранжевый остров» куда старше: фирме по торговле мучными и кондитерскими изделиями уже 18 лет. Владеет «Островом» Владимир Лебеденко, ранее компания принадлежала «Белгородскому хладокомбинату». По итогам 2023 года чистая прибыль организации достигла 1,2 млн рублей.