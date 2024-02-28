Так проверяли или нет? В прокуратуре ответили на запрос о проверках в правительстве

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Ранее в прокуратуре сообщили, что работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Бел.Ру решило поинтересоваться, как вообще обстоят дела с проверкой чиновников на предмет коррупции.
Редакция направила на почту ведомства запрос со следующими вопросами:
Скольких сотрудников аппарата правительства Белгородской области и подведомственных ему учреждений проверили сотрудники прокуратуры в рамках обеспечения соблюдений требований антикоррупционного законодательства? Сколько фактов нарушения антикоррупционного законодательства было выявлено во время проверок? Какие это были нарушения?
В ответ Бел.Ру ответили следующее:
В 2023 году прокуратурой области проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства в аппарате правительства Белгородской области и подведомственных ему учреждениях не проводились.
Также в прокуратуре добавили, что «проведение проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами органов местного самоуправления осуществляется прокурорами городов, районов и межрайонными прокурорами».
Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что всего 23 чиновника в белгородском министерстве и в подведомственных ему организациях нарушили требования федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ». Губернатору было направлено представление.
Однако в ответе на запрос журналистов Go31 в прокуратуре сообщили, что проводили проверку в министерстве социальной защиты Белгородской области в 2023 году и нашли нарушения в том числе в документах, подписанных ещё в бытность губернатором Евгения Савченко.