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Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Прокуратура не проверяла белгородское правительство на предмет коррупции

Так проверяли или нет? В прокуратуре ответили на запрос о проверках в правительстве

28 февраля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура не проверяла белгородское правительство на предмет коррупции

Как Бел.Ру сообщили в областной прокуратуре в ответ на официальный запрос, проведение проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции осуществляется не ими, а прокурорами городов, районов и межрайонными прокурорами.

Ранее в прокуратуре сообщили, что работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Бел.Ру решило поинтересоваться, как вообще обстоят дела с проверкой чиновников на предмет коррупции.

Редакция направила на почту ведомства запрос со следующими вопросами:

Скольких сотрудников аппарата правительства Белгородской области и подведомственных ему учреждений проверили сотрудники прокуратуры в рамках обеспечения соблюдений требований антикоррупционного законодательства? Сколько фактов нарушения антикоррупционного законодательства было выявлено во время проверок? Какие это были нарушения?

В ответ Бел.Ру ответили следующее:

В 2023 году прокуратурой области проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства в аппарате правительства Белгородской области и подведомственных ему учреждениях не проводились.

Также в прокуратуре добавили, что «проведение проверок соблюдения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами органов местного самоуправления осуществляется прокурорами городов, районов и межрайонными прокурорами».

Ранее пресс-служба ведомства сообщала, что всего 23 чиновника в белгородском министерстве и в подведомственных ему организациях нарушили требования федеральных законов «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе РФ». Губернатору было направлено представление.

Однако в ответе на запрос журналистов Go31 в прокуратуре сообщили, что проводили проверку в министерстве социальной защиты Белгородской области в 2023 году и нашли нарушения в том числе в документах, подписанных ещё в бытность губернатором Евгения Савченко.

23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
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#Белгородская область#Коррупция#Прокуратура#Антикоррупционное законодательство#Губернатор#Проверка#Законодательство#Чиновники#Белгород#Органы местного самоуправления#Министерство социальной защиты населения и труда#Артем Черненко
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