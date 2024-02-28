Так проверяли или нет? В прокуратуре ответили на запрос о проверках в правительстве

Ранее в прокуратуре сообщили, что работники министерства социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждений предоставляли недостоверные данные о доходах, полученных ими и их супругами, а также о наличии имущества и об открытых в банках счетах. Бел.Ру решило поинтересоваться, как вообще обстоят дела с проверкой чиновников на предмет коррупции.