Прокуратура вынесла вердикт после проверки историй со скорой на дороге под Белгородом

О случившемся правоохранители узнали в ходе мониторинга. Жители села в Сети жаловались на застрявший на одной из дорог автомобиль скорой помощи и на выбоины на дороге неподалёку от железнодорожной станции. Оказалось, что проблемы с дорогами в населённом пункте действительно есть. За это главу городского округа привлекли к ответственности — в его адрес направлено представление об устранении нарушений.