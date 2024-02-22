Прокуратура вынесла вердикт после проверки историй со скорой на дороге под Белгородом

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
В белгородской прокуратуре отреагировали на инциденты с застрявшими скорыми в селе Гостищево Яковлевского горокруга. Надзорное ведомство приняло меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
О случившемся правоохранители узнали в ходе мониторинга. Жители села в Сети жаловались на застрявший на одной из дорог автомобиль скорой помощи и на выбоины на дороге неподалёку от железнодорожной станции. Оказалось, что проблемы с дорогами в населённом пункте действительно есть. За это главу городского округа привлекли к ответственности — в его адрес направлено представление об устранении нарушений.
«Прокуратурой района совместно с работниками администрации городского округа проведена проверка, в ходе которой факты ненадлежащего состояния дорожного полотна нашли свое подтверждение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
К слову, на жалобы жителей глава округа Олег Медведев реагировал ранее. Правда, он утверждал, что водитель скорой помощи 17 февраля решил ехать не по асфальтированной дороге, а по «накатанной жителями грунтовой дороге».
Первый раз автомобиль скорой помощи застрял на указанной дороге ещё 14 февраля. Машина не смогла самостоятельно вывезти больного из-за гололёда. На место пришлось вызывать сотрудников МЧС.
На следующий день власти объяснили инцидент с застрявшей на бездорожье скорой. По словам Олега Медведева, в микрорайоне ИЖС Гребенёк-2 расположен 71 участок, но построено всего 34 дома. В эксплуатацию введено всего 17. Глава администрации уверял, что дороги в районе будут, но не в этом году.
Интересно, что спустя всего несколько дней в Гостищево вновь застряла машина скорой помощи. Произошло это на улице Комсомольской. Помогали вытаскивать машину соседи и МЧС. Добавим, что эта улица располагается уже в центре населённого пункта, а не на окраине, как упомянутый Гребенёк.