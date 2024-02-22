Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Скорая помощь

Прокуратура вынесла вердикт после проверки историй со скорой на дороге под Белгородом

22 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Скорая помощь

Главе администрации округа под Белгородом сделали замечание из-за дороги

Неоднократно в Сети появлялись жалобы на состояние дорожного полотна в селе Гостищево Яковлевского горокруга. Информация о ситуациях, когда в один из районов села не могли проехать машины скорой помощи, дошла до прокуратуры. Надзорное ведомство направило представление главе муниципалитета.

В белгородской прокуратуре отреагировали на инциденты с застрявшими скорыми в селе Гостищево Яковлевского горокруга. Надзорное ведомство приняло меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

О случившемся правоохранители узнали в ходе мониторинга. Жители села в Сети жаловались на застрявший на одной из дорог автомобиль скорой помощи и на выбоины на дороге неподалёку от железнодорожной станции. Оказалось, что проблемы с дорогами в населённом пункте действительно есть. За это главу городского округа привлекли к ответственности — в его адрес направлено представление об устранении нарушений.

«Прокуратурой района совместно с работниками администрации городского округа проведена проверка, в ходе которой факты ненадлежащего состояния дорожного полотна нашли свое подтверждение», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

К слову, на жалобы жителей глава округа Олег Медведев реагировал ранее. Правда, он утверждал, что водитель скорой помощи 17 февраля решил ехать не по асфальтированной дороге, а по «накатанной жителями грунтовой дороге».

Первый раз автомобиль скорой помощи застрял на указанной дороге ещё 14 февраля. Машина не смогла самостоятельно вывезти больного из-за гололёда. На место пришлось вызывать сотрудников МЧС.

На следующий день власти объяснили инцидент с застрявшей на бездорожье скорой. По словам Олега Медведева, в микрорайоне ИЖС Гребенёк-2 расположен 71 участок, но построено всего 34 дома. В эксплуатацию введено всего 17. Глава администрации уверял, что дороги в районе будут, но не в этом году.

Интересно, что спустя всего несколько дней в Гостищево вновь застряла машина скорой помощи. Произошло это на улице Комсомольской. Помогали вытаскивать машину соседи и МЧС. Добавим, что эта улица располагается уже в центре населённого пункта, а не на окраине, как упомянутый Гребенёк.

Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом второй раз за неделю застряла машина скорой помощи из-за плохой дорогиНе в приоритете: в ИЖС, где скорая не смогла увезти белгородца, пока не будет дорогиБелгородца с инсультом не смогли вовремя увезти в больницу из-за плохой дороги
#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Дороги#Село#Белгород#Наталья Корявых#Олег Медведев#Машина скорой помощи#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
«У работников есть опасения»: коллектив «Агро-Белогорья» обратился к губернатору
Сегодня, 12:39
Названы три самых подорожавших продукта за неделю
Сегодня, 14:09
Белгородцы продолжают уезжать: что происходит с миграцией
Сегодня, 11:57
Остановок мало: где ещё в Белгороде установят модульные укрытия?
Сегодня, 12:01
Надо успеть уехать до 24 февраля? Белгородцев пугают сообщениями в чатах
Сегодня, 13:23
ЦЭБ установил экономически необоснованные расходы в 111 млн, у ФАС возникли вопросы
Сегодня, 08:28