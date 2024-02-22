Прокуратура нашла нарушения в «Прохоровских комбикормах»

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Прокуратура Прохоровского района провела проверку по размещённой в СМИ информации о «Прохоровских комбикормах». По итогам проверки установлено, что предприятие не разработало программу производственного экологического контроля. Также сообщается, что ООО не соблюдало правила эксплуатации установок очистки газа.
Директору организации внесли представление. В отношении ответственного должностного лица завели дела об административных правонарушениях. Рассмотрение актов контролирует прокуратура.