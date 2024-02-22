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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Завод, иллюстрация тематическая

Прокуратура нашла нарушения в «Прохоровских комбикормах»

22 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI
Завод, иллюстрация тематическая

Белгородская компания получила предписание за отсутствие программы экоконтроля

Предприятие не разработало программу экологического контроля и неправильно эксплуатировало установки очистки газа. Подробности сообщает прокуратура.

Прокуратура Прохоровского района провела проверку по размещённой в СМИ информации о «Прохоровских комбикормах». По итогам проверки установлено, что предприятие не разработало программу производственного экологического контроля. Также сообщается, что ООО не соблюдало правила эксплуатации установок очистки газа.

Директору организации внесли представление. В отношении ответственного должностного лица завели дела об административных правонарушениях. Рассмотрение актов контролирует прокуратура.

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#Общество#Белгородская область#Прокуратура#Нарушение#Белгород#Алина Харина#Экологический контроль
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