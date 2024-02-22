Прокуратура нашла нарушения в «Прохоровских комбикормах»

Прокуратура Прохоровского района провела проверку по размещённой в СМИ информации о «Прохоровских комбикормах». По итогам проверки установлено, что предприятие не разработало программу производственного экологического контроля. Также сообщается, что ООО не соблюдало правила эксплуатации установок очистки газа.