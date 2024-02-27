За какие именно коррупционные нарушения могут наказать 23 белгородских чиновника?

Оказалось, что чиновники предоставили недостоверные сведения о доходах. Не только о своих, но и о доходах супругов. Помимо этого, не нашлось данных об открытых счетах и имуществе. При этом годом ранее нарушение, по информации прокуратуры, допустило лишь одно должностное лицо.