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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

Документы

За какие именно коррупционные нарушения могут наказать 23 белгородских чиновника?

27 февраля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Документы

Появились подробности истории о белгородских чиновниках, пойманных на нарушениях

Журналисты Go31 обратились в региональную прокуратуру, чтобы выяснить подробности нарушений антикоррупционного законодательства в министерстве соцзащиты. За это главе региона ранее внесли представление.

Ранее прокуратура сообщала о нарушении требований антикоррупционного законодательства в министерстве социальной защиты населения и труда и подведомственных ему учреждениях. Участниками этой истории оказались 23 чиновника. Из-за коррупциогенных факторов губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову внесли представление.

Оказалось, что чиновники предоставили недостоверные сведения о доходах. Не только о своих, но и о доходах супругов. Помимо этого, не нашлось данных об открытых счетах и имуществе. При этом годом ранее нарушение, по информации прокуратуры, допустило лишь одно должностное лицо.

Помимо этого, вопросы у прокуратуры появились к документам, которые датированы 2019 годом — когда губернатором региона был Евгений Савченко. В их число вошли:

  • №96-пп от 11.03.2019 — «Об утверждении порядка назначения, выплаты и возмещения единовременной выплаты студенческим семьям, родившим ребёнка»;

  • №212-пп от 20.06.2019 — «О предоставлении ежемесячной компенсации на приобретение продуктов детского питания детям, имеющим детей в возрасти от шести месяцев до 1,5 лет»;

  • № 487-пп от 18.11.2019 — «О предоставлении единовременной субсидии, единовременной выплаты на улучшение жилищных условий отдельным категориям семей, имеющих детей».

В настоящее время представление прокуратуры находится на рассмотрении. Нарушившим законодательство чиновникам грозит дисциплинарная или гражданско-правовая ответственность.

23 белгородских чиновника попались на коррупционных нарушениях
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