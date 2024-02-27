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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Эксперты рассказали о возможных причинах плохого настроения у людей

Утренний кофе и слишком много работы: от чего может быть плохое настроение?

27 февраля 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney

Эксперты рассказали о возможных причинах плохого настроения у людей

Эксперты назвали нетипичные причины, которые могут вызвать плохое настроение. Оказалось, на это могут повлиять даже проблемы с кишечником. О том, что негативно влияет на настроение и как с этим бороться, рассказали в материале «Новых известий».

У каждого человека в жизни случаются моменты, когда нападает хандра. И это — нормальное явления. Но бывают случаи, когда это затягивается на несколько дней или даже недель. Такое состояние может раздражать не только вас, но и окружающих. И, как оказалось, причиной плохого настроения могут быть не только психологические проблемы, но даже состояние здоровья вашего кишечника.

Эксперты назвали нетипичные причины плохого настроения и дали рекомендации, как с этим справиться.

Здоровье и распорядок дня

Одной из причин вашей хандры может быть здоровье кишечника. Диетолог Кейт Хилтон утверждает, что можно буквально родиться в «плохом настроении». По словам эксперта, исследования показали наличие связи между здоровьем кишечника и регуляцией настроения, которая устанавливается при рождении.

Специалист советует снизить уровень стресса, заниматься спортом и отказаться от обработанных продуктов. Их стоит заменить на более полезную пищу.

Влиять на настроение может и утренний распорядок дня. Если делать всё в суете, то уровень кортизола, гормона стресса, может повыситься. Проверка телефонов и соцсетей прямо с утра тоже может повредить вашему настрою, поэтому вместо новостей лучше уделить время растяжке или дыхательной гимнастике.

Время вашего сна тоже существенно влияет на регулирование различных физиологических процессов. Эксперты рекомендуют придерживаться одного времени сна и бодрствования. Даже многими любимый утренний кофе вместо бодрости может дать вам плохое настроение. Любителям этого напитка рекомендуют пить его уже после приёма пищи.

Финансы, еда и вода

Естественно, на многих влияют финансовые проблемы. Специалисты рекомендуют обращаться к экспертам в этой области за консультациями. Они помогут с планированием бюджета и восстановлением чувства финансового контроля.

Но ещё одной причиной хандры может быть ваша работа. Не стоит брать на себя непосильное. Необходимо распределить рабочую нагрузку и ставить реалистичные цели на этот счёт — это поможет снизить уровень тревожности. Также следует делать небольшие перерывы.

Что касается еды, то следует ограничить употребление сахара, ведь его избыток может вызвать раздражительность и перепады настроения. Важно также не забывать пить достаточное количество воды. Нехватка жидкости приводит к повышению уровня кортизола, а следовательно, и к стрессу.

И наконец, влиять на своё настроение можете вы сами. Постоянное стремление к совершенству может держать вас в нервном напряжении. В таких случаях стоит быть более терпимыми к самим себе, принять собственные недостатки.

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