Утренний кофе и слишком много работы: от чего может быть плохое настроение?

У каждого человека в жизни случаются моменты, когда нападает хандра. И это — нормальное явления. Но бывают случаи, когда это затягивается на несколько дней или даже недель. Такое состояние может раздражать не только вас, но и окружающих. И, как оказалось, причиной плохого настроения могут быть не только психологические проблемы, но даже состояние здоровья вашего кишечника.