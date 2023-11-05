Побеждаем стресс: 6 важных вопросов врачу из Белгорода

Стресс — главный враг для организма любого человека, который к тому же преследует его повсюду. Тем, кто любит «гуглить» свои симптомы или уже диагнозы, знакомо, что одной из причин болезней зачастую является именно хронический стресс. Причём от него никто не застрахован — здесь не поможет чаще мыть руки или одеваться теплее, как с сезонными заболеваниями. Стресс может появиться буквально из ниоткуда даже у тех, кто не обременён множеством обязанностей или работой.