Побеждаем стресс: 6 важных вопросов врачу из Белгорода

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Стресс — главный враг для организма любого человека, который к тому же преследует его повсюду. Тем, кто любит «гуглить» свои симптомы или уже диагнозы, знакомо, что одной из причин болезней зачастую является именно хронический стресс. Причём от него никто не застрахован — здесь не поможет чаще мыть руки или одеваться теплее, как с сезонными заболеваниями. Стресс может появиться буквально из ниоткуда даже у тех, кто не обременён множеством обязанностей или работой.
Об источниках стресса, методах борьбы с ним и последствиях неправильного подхода рассказала заместитель главного врача областной клинической психиатрической больницы Виктория Руженкова.
Главными источниками стресса (или стрессогенными факторами) у современного человека могут быть работа, финансовые проблемы, семейные конфликты, социальное давление, проблемы со здоровьем и другое.
Важно, что «стрессогенным» фактор делает сам человек, придавая ему большое значение и как-бы позволяя «выбить себя из колеи».
Существует несколько методов борьбы с повседневным стрессом. Это физическая активность, здоровое питание, практики релаксации, дыхательные техники, установление границ и приоритетов, планирование времени и отдыха, поддержка и общение с близкими людьми, а также забота о своём физическом и эмоциональном благополучии.
Ежедневный стресс может иметь различные последствия для организма, включая физиологические проявления, такие как повышенное давление, ощущение перебоев в работе сердца, частые простудные заболевания вследствие ухудшения работы иммунной системы, а также психические симптомы (например, бессонница, тревожность и беспокойство, подавленное настроение).
Для тела это здоровое питание, регулярная физическая активность, достаточный отдых и сон, а также избегание вредных привычек.
Для психики: практики релаксации, дыхательные техники, установление границ и приоритетов, позитивное мышление, общение с близкими людьми и профессиональная поддержка при необходимости.
В целом, несмотря на то, что вроде как мы это разделяем, подходы всё равно пересекаются и взаимно влияют друг на друга. Так, прогулка приводит не только к улучшению физического самочувствия, но и может улучшить настроение (конечно, мы не говорим здесь о клинически выраженном депрессивном синдроме, при котором требуется вмешательство специалиста).
Невозможно полностью избежать стресса, но есть способы правильно его пережить без серьёзных последствий. Нужно осознанно подойти к своим эмоциям и реакциям на стресс, использовать эффективные методы релаксации, поддержку друзей и родных, и обратиться за помощью, если стресс становится слишком тяжёлым.
Дыхательные практики и медитация могут помочь в управлении стрессом. Эффективные дыхательные практики включают глубокое дыхание, дыхательные упражнения с задержкой дыхания и ритмическое дыхание. Самое простое — это дыхание «по квадрату»*. Эффективные формы медитации включают медитацию на осознанность (mindfulness meditation). Однако, эффективность этих практик может варьироваться в зависимости от индивидуальных предпочтений и потребностей каждого человека.
*Дыхание «квадратом» — это практика, когда все фазы выполняются на определённый равный счёт. Пример: делаем вдох в течение 4 секунд, задерживаем дыхание на 4 секунды, выдыхаем в течение того же времени и снова задерживаем.
Важно понимать, что эти рекомендации врача — общие. К стрессу у каждого конкретного человека должен быть индивидуальный подход. С выбором такого подхода поможет определиться квалифицированный специалист.