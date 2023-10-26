РПН назвал главные пагубные для здоровья белгородцев санэпидем- и соцфакторы

Анализ проб воздуха в области проводятся на восьми постах. Пробы воздуха отбираются на четырёх постах в Белгороде, на трёх постах в Старом Осколе и на одном посту в Губкине. Об итогах и результатах редакция Бел.Ру также уже рассказывала. То же самое касается анализов проб воды. Так, из 528 проб питьевой воды из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 4,5% проб выявлены проблемы, связанные с микробиологическим составом, а в 26,2% — с химическим составом.