РПН назвал главные пагубные для здоровья белгородцев санэпидем- и соцфакторы

Posted Вчера, 03:48
Published Вчера, 03:48
Modified Вчера, 03:50
Updated Вчера, 03:50
В ходе мониторинговых исследований в 2022 году, пишет управление Роспотребнадзора по Белгородской области, обнаружились пробы атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых среднесуточных концентраций.
Так, в Белгороде отмечено превышение по содержанию оксида углерода и взвешенных веществ. В Старом Осколе и Губкине — по концентрации взвешенных веществ в воздухе. Также при проведении мониторинговых исследований установлено повышенное содержание общей жёсткости в пробах питьевой воды в посёлке Верхососна Алексеевского городского округа, городе Бирюч Красногвардейского района, посёлках Ровеньки, Вейделевка и городе Короча. Показатель ПДК колебался от 1,1 до 2.
На сайте испытательного центра «МГУлаб» лаборатории центра можно найти карту жёсткости воды по отдельным территориям России:
Анализ проб воздуха в области проводятся на восьми постах. Пробы воздуха отбираются на четырёх постах в Белгороде, на трёх постах в Старом Осколе и на одном посту в Губкине. Об итогах и результатах редакция Бел.Ру также уже рассказывала. То же самое касается анализов проб воды. Так, из 528 проб питьевой воды из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 4,5% проб выявлены проблемы, связанные с микробиологическим составом, а в 26,2% — с химическим составом.
Проследив за содержанием доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.», неблагоприятные факторы, влияющие на состояние здоровья, можно разделить на санитарно-эпидемиологические и социальные. Они являются первостепенными.
В целом среди санитарно-эпидемиологических факторов можно выделить не только недостаточный контроль за содержанием вредных веществ в окружающей среде. Туда же относятся отсутствие санитарных условий, отвечающих основным благоприятным для жизни требованиям. Это те же отсутствие качественной питьевой воды и неправильная система уборки и дезинфекции помещений. Низкий уровень доступной медицинской помощи и неправильное применение медикаментов также относятся к санитарно-эпидемиологическим факторам, способствующим ухудшению здоровья населения.
К социальным факторам специалисты относят низкий уровень жизни, отсутствие возможности получать качественное питание и, опять же, доступную медицинскую помощь, а также недостаточное осведомление о правилах здорового образа жизни. Ухудшение вызывает и стрессовая обстановка, связанная с социальными проблемами и экономическими трудностями.