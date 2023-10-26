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Posted Вчера, 03:48

Published Вчера, 03:48

Modified Вчера, 03:50

Updated Вчера, 03:50

Ухудшение здоровья

РПН назвал главные пагубные для здоровья белгородцев санэпидем- и соцфакторы

26 октября 2023, 03:48
Фото: 1MI
Ухудшение здоровья

Белгородцам рассказали, какие факторы среды отрицательно влияют на их здоровье

Для определения главных факторов окружающей среды, которые оказывают негативное влияние на состояние здоровья белгородцев, использовался принцип ранжирования данных об окружающей среде и первичной заболеваемости населения.
Сюжет
Вода

В ходе мониторинговых исследований в 2022 году, пишет управление Роспотребнадзора по Белгородской области, обнаружились пробы атмосферного воздуха с превышением предельно-допустимых среднесуточных концентраций.

Так, в Белгороде отмечено превышение по содержанию оксида углерода и взвешенных веществ. В Старом Осколе и Губкине — по концентрации взвешенных веществ в воздухе. Также при проведении мониторинговых исследований установлено повышенное содержание общей жёсткости в пробах питьевой воды в посёлке Верхососна Алексеевского городского округа, городе Бирюч Красногвардейского района, посёлках Ровеньки, Вейделевка и городе Короча. Показатель ПДК колебался от 1,1 до 2.

На сайте испытательного центра «МГУлаб» лаборатории центра можно найти карту жёсткости воды по отдельным территориям России:

Карта жёсткости воды в регионах РФКарта жёсткости воды в регионах РФ
Карта жёсткости воды в регионах РФ
Фото: Сайт "МГУЛАБ"

Анализ проб воздуха в области проводятся на восьми постах. Пробы воздуха отбираются на четырёх постах в Белгороде, на трёх постах в Старом Осколе и на одном посту в Губкине. Об итогах и результатах редакция Бел.Ру также уже рассказывала. То же самое касается анализов проб воды. Так, из 528 проб питьевой воды из систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 4,5% проб выявлены проблемы, связанные с микробиологическим составом, а в 26,2% — с химическим составом.

Проследив за содержанием доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.», неблагоприятные факторы, влияющие на состояние здоровья, можно разделить на санитарно-эпидемиологические и социальные. Они являются первостепенными.

В целом среди санитарно-эпидемиологических факторов можно выделить не только недостаточный контроль за содержанием вредных веществ в окружающей среде. Туда же относятся отсутствие санитарных условий, отвечающих основным благоприятным для жизни требованиям. Это те же отсутствие качественной питьевой воды и неправильная система уборки и дезинфекции помещений. Низкий уровень доступной медицинской помощи и неправильное применение медикаментов также относятся к санитарно-эпидемиологическим факторам, способствующим ухудшению здоровья населения.

К социальным факторам специалисты относят низкий уровень жизни, отсутствие возможности получать качественное питание и, опять же, доступную медицинскую помощь, а также недостаточное осведомление о правилах здорового образа жизни. Ухудшение вызывает и стрессовая обстановка, связанная с социальными проблемами и экономическими трудностями.

#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Вода#Здоровье#Качество жизни#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Татьяна Лукащева#Атмосферный воздух
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