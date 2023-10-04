«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья

Нужно думать, как это чувство усилить и создать его в том пространстве, где ребёнок живёт. Если он ходит к психологу и, условно, живёт в Шебекино — то эффект будет сомнительным. Кроме того, если родитель не чувствует себя в безопасности, то ребёнок тоже. Он может не понимать, не быть свидетелем обстрелов, но с ним родитель, который живёт в осознании, что это может начаться, постоянно переживает, мониторит ленту новостей в телеграме и находится в постоянном стрессе. И эта тревога, конечно же, сквозит в его действиях, в гиперопеке — «не ходи туда, сиди дома», и ребёнок эту тревогу перенимает.