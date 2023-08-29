«Придумали игры, чтобы занять детей в укрытиях»: как готовят детсады в Белгороде

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В детсадах в Белгороде продумывают систему безопасности. Так, в дошкольном учреждении № 78 в здании оборудовали зоны безопасности. К ним ведёт понятная навигация. В самих зонах подготовлены индивидуальные пакеты для каждой группы. Помимо прочего, воспитатели придумали игры, чтобы отвлечь детей.
Укрытие оборудовали и в подвале. Им смогут воспользоваться дети, находящиеся на прогулке. Проблему с вентиляцией здесь уже решили.
Детсад с инспекцией посетил мэр Валентин Демидов. Среди прочего он проверил, как проходит оклеивание окон бронеплёнкой. Из 183 окон плёнка здесь есть уже на 120.
Всего же для школ и детсадов Белгорода привезли 65 тыс. кв. м бронеплёнки. По словам мэра, этого объёма хватит.
Наклеиванием бронеплёнки, напомним, занимаются не только сотрудники образовательных учреждений, но и родители детсадовцев и школьников. Губернатор Вячеслав Гладков ранее отметил, что родителей заставлять принимать участие в этом процессе не будут, но тем не менее детсады и школы очень рассчитывают на их участие. На фоне происходящего активизировались предприимчивые белгородцы, предлагающие свои услуги по оклейке окон. Их расценки начинаются от 500 рублей за «квадрат».