«Придумали игры, чтобы занять детей в укрытиях»: как готовят детсады в Белгороде

Наклеиванием бронеплёнки, напомним, занимаются не только сотрудники образовательных учреждений, но и родители детсадовцев и школьников. Губернатор Вячеслав Гладков ранее отметил, что родителей заставлять принимать участие в этом процессе не будут, но тем не менее детсады и школы очень рассчитывают на их участие. На фоне происходящего активизировались предприимчивые белгородцы, предлагающие свои услуги по оклейке окон. Их расценки начинаются от 500 рублей за «квадрат».