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Published Сегодня, 11:53

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Бронеплёнка в детсаду Белгорода

«Придумали игры, чтобы занять детей в укрытиях»: как готовят детсады в Белгороде

29 августа 2023, 11:53
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Бронеплёнка в детсаду Белгорода

Мэр Демидов проверил оклейку окон бронеплёнкой в детсаду в Белгороде

Проверка прошла в детском саду № 78. Здесь организовали зоны безопасности с навигацией к ним и с индивидуальными пакетами для каждой группы. Укрытие оборудовали и в подвале, сообщил мэр Валентин Демидов. Помимо этого, здесь, как и в других детсадах, продолжается оклеивание окон бронеплёнкой.
Сюжет
Дети

В детсадах в Белгороде продумывают систему безопасности. Так, в дошкольном учреждении № 78 в здании оборудовали зоны безопасности. К ним ведёт понятная навигация. В самих зонах подготовлены индивидуальные пакеты для каждой группы. Помимо прочего, воспитатели придумали игры, чтобы отвлечь детей.

Укрытие оборудовали и в подвале. Им смогут воспользоваться дети, находящиеся на прогулке. Проблему с вентиляцией здесь уже решили.

Детсад с инспекцией посетил мэр Валентин Демидов. Среди прочего он проверил, как проходит оклеивание окон бронеплёнкой. Из 183 окон плёнка здесь есть уже на 120.

Всего же для школ и детсадов Белгорода привезли 65 тыс. кв. м бронеплёнки. По словам мэра, этого объёма хватит.

Наклеиванием бронеплёнки, напомним, занимаются не только сотрудники образовательных учреждений, но и родители детсадовцев и школьников. Губернатор Вячеслав Гладков ранее отметил, что родителей заставлять принимать участие в этом процессе не будут, но тем не менее детсады и школы очень рассчитывают на их участие. На фоне происходящего активизировались предприимчивые белгородцы, предлагающие свои услуги по оклейке окон. Их расценки начинаются от 500 рублей за «квадрат».

Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой
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