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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Белгородский министр рассказал о проблемах при проведении учений на случай ЧС

Боязнь замкнутых пространств и техсложности: с чем сталкиваются дети при учениях

25 сентября 2023, 08:25
Фото: Midjourney

Белгородский министр рассказал о проблемах при проведении учений на случай ЧС

В школах и детских садах региона проводятся учения и тренировки по безопасности. С какими проблемами столкнулись спустя три недели практических отработок, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

По словам чиновника, одна из проблем — сменяемость детей в дежурных группах. Это не позволяет эффективно отрабатывать командные навыки. Среди остальных сложностей:

  • наличие детей с ОВЗ в дошкольных группах, так и в младших классах требует дополнительного сопровождения;
  • при нахождении в укрытии выявляются дети, которые боятся находиться в замкнутых пространствах и помещениях;
  • недостаточно сформированы слаженные действия при переходе от тренировок в классах и группах к тренировкам во всех организациях;
  • есть проблемы технического характера: недостаточная слышимость систем оповещения.
Указанные проблемы будут детально проговорены на заседании отраслевого оперативного штаба в сфере образования. Отдельно отмечу, что педагогическое сообщество полностью разделяет и понимает важность поставленных задач.
Андрей Милёхин

Чиновник отметил, что после первых трёх недель сентября стало понятно, что практическими тренировками охватили 186 детских садов. Это 509 групп, которые посещают 12 700 детей. Там занятия проходят на постоянной работе. Также занятия провели для дежурных групп в детских садах, которые посещают 1530 детей.

Говорить о навыках системного и командного взаимодействия в данном случае сложно. Дежурные группы характеризуются сменным составом дошкольников. Есть некоторые сложности, которые также нужно отработать.
Андрей Милёхин

Что касается школ, более девяти занятий провели в 206 учебных учреждениях для 1787 классов (44 675 учащихся). Охват составил порядка 52%.

От шести до девяти занятий прошли для 1583 классов (39 583 учащихся), что составило 46%. И менее шести занятий провели для 59 классов (1457 учащихся).

Для 15 100 студентов 19 учреждений СПО тренировки проводятся еженедельно.

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#Общество#Белгородская область#Дети#Безопасность#Школы#Учащиеся#Белгород#Кристина Семенчук#Сады#Тренировки#Дежурные группы
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