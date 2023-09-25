Боязнь замкнутых пространств и техсложности: с чем сталкиваются дети при учениях

Чиновник отметил, что после первых трёх недель сентября стало понятно, что практическими тренировками охватили 186 детских садов. Это 509 групп, которые посещают 12 700 детей. Там занятия проходят на постоянной работе. Также занятия провели для дежурных групп в детских садах, которые посещают 1530 детей.