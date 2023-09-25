Боязнь замкнутых пространств и техсложности: с чем сталкиваются дети при учениях

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
По словам чиновника, одна из проблем — сменяемость детей в дежурных группах. Это не позволяет эффективно отрабатывать командные навыки. Среди остальных сложностей:
Указанные проблемы будут детально проговорены на заседании отраслевого оперативного штаба в сфере образования. Отдельно отмечу, что педагогическое сообщество полностью разделяет и понимает важность поставленных задач.
Андрей Милёхин
Чиновник отметил, что после первых трёх недель сентября стало понятно, что практическими тренировками охватили 186 детских садов. Это 509 групп, которые посещают 12 700 детей. Там занятия проходят на постоянной работе. Также занятия провели для дежурных групп в детских садах, которые посещают 1530 детей.
Говорить о навыках системного и командного взаимодействия в данном случае сложно. Дежурные группы характеризуются сменным составом дошкольников. Есть некоторые сложности, которые также нужно отработать.
Андрей Милёхин
Что касается школ, более девяти занятий провели в 206 учебных учреждениях для 1787 классов (44 675 учащихся). Охват составил порядка 52%.
От шести до девяти занятий прошли для 1583 классов (39 583 учащихся), что составило 46%. И менее шести занятий провели для 59 классов (1457 учащихся).
Для 15 100 студентов 19 учреждений СПО тренировки проводятся еженедельно.