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Published Сегодня, 14:17

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Updated Сегодня, 14:19

Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе

За два дня ВСУ обстреляли две белгородские школы: фото

29 сентября 2023, 14:17
Фото: Telegram-канал "Красная Яруга"
Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе

В Сети появились фото последствий обстрелов белгородских школ

28 и 29 сентября в результате обстрелов ВСУ повреждения получили школы в Краснояружском районе и Грайворонском горокруге. Детей в момент происшествия в зданиях не было. В Сети появились кадры последствий обстрелов.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли две школы в Белгородской области. 28 сентября в результате массированной атаки пострадало здание в Теребрено в Краснояружском районе. В Telegram-канале «Красная Яруга» сообщают, что мина прилетела прямо на территорию школы.

Губернатор Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в результате обстрела Теребрено пострадали десять зданий — семь частных домов и три административных сооружения. О том, что в числе получивших повреждения была школа, не уточнялось.

Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе
Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе
Пострадавшая от обстрела школа в Краснояружском районе
Фото: Telegram-канал "Красная Яруга"

29 сентября ВСУ обстреляли село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Повреждения были в том числе в здании школы.

«Под обстрел попала местная школа. К счастью, никого не было. Процесс восстановительных работ начнётся в ближайшее время», — сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Он же показал фото последствий обстрела.

Пострадавшая от обстрела школа в селе ДорогощьПострадавшая от обстрела школа в селе Дорогощь
Пострадавшая от обстрела школа в селе Дорогощь
Фото: страница Геннадия Бондарева в соцсети

Школы не раз получали повреждения из-за обстрелов Белгородской области. По информации на апрель 2023 года, ущерб от атак ВСУ был нанесён более 50 школам и детсадам в регионе.

Напомним, что в июне в результате обстрела пострадали двое преподавателей сельской школы в Новопетровке.

Двое преподавателей школы получили ранения во время обстрела белгородского села
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