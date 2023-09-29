За два дня ВСУ обстреляли две белгородские школы: фото

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
ВСУ обстреляли две школы в Белгородской области. 28 сентября в результате массированной атаки пострадало здание в Теребрено в Краснояружском районе. В Telegram-канале «Красная Яруга» сообщают, что мина прилетела прямо на территорию школы.
Губернатор Вячеслав Гладков накануне сообщил, что в результате обстрела Теребрено пострадали десять зданий — семь частных домов и три административных сооружения. О том, что в числе получивших повреждения была школа, не уточнялось.
29 сентября ВСУ обстреляли село Дорогощь в Грайворонском горокруге. Повреждения были в том числе в здании школы.
«Под обстрел попала местная школа. К счастью, никого не было. Процесс восстановительных работ начнётся в ближайшее время», — сообщил глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев. Он же показал фото последствий обстрела.
Школы не раз получали повреждения из-за обстрелов Белгородской области. По информации на апрель 2023 года, ущерб от атак ВСУ был нанесён более 50 школам и детсадам в регионе.
Напомним, что в июне в результате обстрела пострадали двое преподавателей сельской школы в Новопетровке.