Авитаминоз: какие фрукты и овощи помогут здоровью

Ягоды. Общая категория, о которой специалист рекомендует не забывать. В частности, это золотая троица — шиповник, клюква и брусника. Первая ягода полезна в сушёном виде, в виде настоек и отваров, но даже простой чай с шиповником, если его пить раз в два дня, будет серьёзно повышать иммунитет. А клюкву и бруснику, утверждает диетолог, лучше подержать в холодильнике — после этого действие витаминов в них только усилится. Ягоды помогут бороться с гриппом, обладают противовоспалительным действием.