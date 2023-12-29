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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Год Зелёного Дракона

Угощение для Дракона: что можно, а что нельзя готовить на Новый 2024 год?

29 декабря 2023, 12:15
Фото: 1MI
Год Зелёного Дракона
При встрече Нового года не все готовят только традиционную праздничную еду и угощения. Многие не забывают и про угощения для символа года и стараются не ставить на праздничный стол то, что может отпугнуть символ, его покровительство и принесенную удачу. Рассказываем, что любит и что не любит Дракон.

По китайскому календарю наступающий год — год Зелёного Деревянного Дракона. Само по себе это существо символизирует мудрость, власть, рост, развитие, силу и творчество. Он — создатель всего живого и, согласно легендам Азии, первый правитель людей. Поэтому, если заручиться его покровительством, то повышается шанс добиться успеха во многих делах. Однако не стоит забывать про собственное упорство и прикладываемые усилия для достижения цеди. Дракон не даст ничего просто так. А ещё грозный зверь может помочь приобрести за год полезные привычки.

Наступающий год ДраконаНаступающий год Дракона
Наступающий год Дракона
Фото: 1MI

Что нельзя готовить и подавать к столу на Новый год?

Во-первых, стоит отказаться от консервированных продуктов, полуфабрикатов и копчёных колбас. Дракон любит всё свежее, поэтому он будет рад овощам и фруктам на новогоднем столе. Но и тут не всё так просто. Почему-то он невзлюбил киви. Да и сгущённое молоко.

Не по душе придётся дракону и мясо кролика. Ведь по китайским легендам однажды Дракон спас это животное. Также кролика называют символом врага этого могущественного существа.

Стоит также отказаться от тех блюд, которые готовят с использованием алкоголя, т. е. по французской технологии фламбе. Рекомендуют не подавать к столу лук, грибы и белый перец. Если лук и перец можно использовать при приготовлении гарнира, то с грибами так не получится. Лук и белый перец — символы расставания, грибы — бед и проблем, символизируют лишние тревоги и горькое разочарование.

Курица тоже попала в чёрный список, несмотря на любовь мифического существа к мясу. А всё потому, что мясо этой птицы считалось едой бедных. Дракон, как уже знаем, богатое и могучее существо. Вместо курицы можно будет приготовить индейку или утку.

Пресным блюдам на столе место лучше тоже не оставлять. Но и перебарщивать со специями и остротой не стоит.

Новогодний столНовогодний стол
Новогодний стол
Фото: 1MI

Что лучше подать к новогоднему столу?

Мясо и рыбу. Рыба и морепродукты — любимые лакомства дракона. Лучше всего приготовить рыбу целиком. С головой и хвостом. Такой способ приготовления поможет спокойно проводить уходящий год и встретить наступающий. Хорошими приправами к мясу в год Дракона считаются имбирь, чеснок, красный перец.

Свежие фрукты и овощи. Больше всего символ года оценит цитрусовые. Особенно мандарины и апельсины, которые символизируют изобилие. Красные ягоды и фрукты — тоже отличный выбор. А вот привлечь здоровье и долголетие смогут орехи на столе.

Новогодний столНовогодний стол
Новогодний стол
Фото: 1MI

А что делать с декором и украшениями? Можно поставить и зажечь свечи. Огонь — родная стихия Дракона. Символ оценит золотые, серебряные, красные и зелёные оттенки. Украшения из дерева — тоже. Особенно, если на них будет изображение самого Дракона.

Новый годНовый год
Новый год
Фото: 1MI

Новый год — ценный праздник для многих людей. Кроме того, получать подарки очень приятно. Но ещё больше радости приносит дарить подарки и видеть счастливые лица. Признайтесь, ведь и вам самим становится приятно от этого, верно? Чтобы сохранить атмосферу праздника и улыбки на лицах, редакция Бел.Ру составила список не самых удачных подарков, которые лучше не дарить.

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