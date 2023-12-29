Угощение для Дракона: что можно, а что нельзя готовить на Новый 2024 год?

При встрече Нового года не все готовят только традиционную праздничную еду и угощения. Многие не забывают и про угощения для символа года и стараются не ставить на праздничный стол то, что может отпугнуть символ, его покровительство и принесенную удачу. Рассказываем, что любит и что не любит Дракон.

Что нельзя готовить и подавать к столу на Новый год?