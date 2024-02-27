«Разумно ли?» У белгородцев появились вопросы к остеклению перехода

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Жительница Белгорода обратилась в редакцию Бел.Ру с вопросом. По её словам, в подземном переходе на остановке «Стадион» начали появляться небольшие помещения для аренды. Однако все их планируется полностью остеклить.
«Разумно ли сейчас это делать? Есть ли в этом необходимость? С каждой стороны ставят полностью стеклянные витрины, там не то чтобы укрыться нельзя будет, а просто мимо проходить в наше время будет опасно», — отметила девушка.
Белгородка также прислала фотографию помещений, которые вскоре должны будут остеклить.
Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.
Отметим, что после обстрела Белгорода 15 февраля, городская администрация разослала предпринимателям письма с рекомендациями укрепить арендуемые помещения: наклеить на окна бронеплёнку и закупить аптечки. Мэр Валентин Демидов также постарался объяснить, кто должен взять расходы на себя: собственник помещения или предприниматель.