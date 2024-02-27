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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Подземный переход

«Разумно ли?» У белгородцев появились вопросы к остеклению перехода

27 февраля 2024, 13:38
Фото: 1MI
Подземный переход

Белгородку удивили стеклянные витрины в подземном переходе на «Стадионе»

Читательница Бел.Ру заметила, что в подземном переходе на остановке «Стадион» начинают появляться помещения для торговли, однако все их планируется полностью остеклить. По мнению белгородки, делать это в текущей обстановке небезопасно.

Жительница Белгорода обратилась в редакцию Бел.Ру с вопросом. По её словам, в подземном переходе на остановке «Стадион» начали появляться небольшие помещения для аренды. Однако все их планируется полностью остеклить.

«Разумно ли сейчас это делать? Есть ли в этом необходимость? С каждой стороны ставят полностью стеклянные витрины, там не то чтобы укрыться нельзя будет, а просто мимо проходить в наше время будет опасно», — отметила девушка.

Белгородка также прислала фотографию помещений, которые вскоре должны будут остеклить.

Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Помещения в подземном переходеПомещения в подземном переходе
Помещения в подземном переходе
Фото: Bel.ru

Отметим, что после обстрела Белгорода 15 февраля, городская администрация разослала предпринимателям письма с рекомендациями укрепить арендуемые помещения: наклеить на окна бронеплёнку и закупить аптечки. Мэр Валентин Демидов также постарался объяснить, кто должен взять расходы на себя: собственник помещения или предприниматель.

Укрытия в Белгороде превратились в туалеты, а часть остановок до сих пор не укрепили
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Стадион#Подземный переход#Белгород#Александра Склярова#Остекление
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