Давайте деньги, мы сделаем: бизнес не оценил идею укрепления зданий за свой счёт

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Жительница Белгорода Анна спросила, почему организации и индивидуальные предприниматели должны за свой счёт укреплять окна и фасады, а также покупать аптечки. «Может быть, государство обеспечит всем необходимым? Не жирно ли?» — пишет девушка.
На вопрос ответила мэрия Белгорода. В администрации сообщили, что обращение к бизнесу по усилению безопасности на своих объектах носит рекомендательный характер. В мэрии подчеркнули, что во время обстрелов эти меры поспособствуют сохранению жизни и здоровья не только посетителей, но и работников организаций и предприятий.
«Наличие аптечек позволит своевременно оказать первую медицинскую помощь до приезда служб скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделений, обладающих навыками оказания экстренной медицинской помощи. Надеемся на ваше понимание в такое сложное для нашего города время», — отметили в администрации.
Белгородка в свою очередь поинтересовалась: «Сначала рекомендательный, а потом что? Штрафовать придёте? Посчитайте, сколько это всё стоит! Выделяйте деньги, мы с удовольствием всё сделаем».
Ранее бизнес в Белгороде попросили до 22 февраля укрепить входы в здания блоками, наклеить на окна защитную плёнку. Соответствующие письма предпринимателям направила администрация. Просьба появилась после трагедии 15 февраля.