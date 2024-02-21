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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Торговый центр

Давайте деньги, мы сделаем: бизнес не оценил идею укрепления зданий за свой счёт

21 февраля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Торговый центр

В мэрии Белгорода ответили на претензии бизнеса по поводу укрепления зданий

Белгородка обратилась к властям с требованием разъяснить, почему организации должны за собственные средства укреплять окна и фасады. В мэрии сообщили, что это была просто рекомендация.

Жительница Белгорода Анна спросила, почему организации и индивидуальные предприниматели должны за свой счёт укреплять окна и фасады, а также покупать аптечки. «Может быть, государство обеспечит всем необходимым? Не жирно ли?» — пишет девушка.

На вопрос ответила мэрия Белгорода. В администрации сообщили, что обращение к бизнесу по усилению безопасности на своих объектах носит рекомендательный характер. В мэрии подчеркнули, что во время обстрелов эти меры поспособствуют сохранению жизни и здоровья не только посетителей, но и работников организаций и предприятий.

«Наличие аптечек позволит своевременно оказать первую медицинскую помощь до приезда служб скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных и военных подразделений, обладающих навыками оказания экстренной медицинской помощи. Надеемся на ваше понимание в такое сложное для нашего города время», — отметили в администрации.

Белгородка в свою очередь поинтересовалась: «Сначала рекомендательный, а потом что? Штрафовать придёте? Посчитайте, сколько это всё стоит! Выделяйте деньги, мы с удовольствием всё сделаем».

Ранее бизнес в Белгороде попросили до 22 февраля укрепить входы в здания блоками, наклеить на окна защитную плёнку. Соответствующие письма предпринимателям направила администрация. Просьба появилась после трагедии 15 февраля.

От белгородского бизнеса требуют усилить меры безопасности после трагедии 15 февраля
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