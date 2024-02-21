Давайте деньги, мы сделаем: бизнес не оценил идею укрепления зданий за свой счёт

На вопрос ответила мэрия Белгорода. В администрации сообщили, что обращение к бизнесу по усилению безопасности на своих объектах носит рекомендательный характер. В мэрии подчеркнули, что во время обстрелов эти меры поспособствуют сохранению жизни и здоровья не только посетителей, но и работников организаций и предприятий.